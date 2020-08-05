“党建+志愿服务”强堡垒，筑牢疫情防控安全网

面对突如其来的新冠肺炎疫情，成都市第八人民医院党委坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推行“党建+志愿服务”模式，医院广大党员团员青年主动“请战”加入疫情防控志愿队伍，精准助力，为夺取疫情防控和老年医疗服务“双胜利”提供了坚强组织保障。

一是加强预检分诊力量。医务门诊党支部组织志愿者协助做好预检分诊，严格落实“三查、三问、三要求”，截止目前，共排查5.5万余人次，车辆近1.2万余台次。并协助对来院的快递包裹、医疗物资等物品进行全面彻底的消毒，着力管理传染源，有力防范疫情输入风险。

二是强化心理干预。疫情防控期间，医院进行封闭式管理，但是“封门不封心，隔离不隔爱”，安宁疗护中心党支部等基层党组织积极组织志愿者做好患者心理健康干预，并充分利用互联网+，帮助患者开展线上探视，缓解患者对家人情亲的思念之苦，获得心灵慰藉。

三是助力社区疫情防控。医务门诊党支部积极组织党团员志愿者到医院举办的四川省首个社区医护康养工作站“青羊区马厂社区医护康养站”所在社区开展疫情防控知识宣传18次，为社区老人免费发放预防中药1750份，宣传资料1750份，同时及时开通远程会诊系统，为社区居民进行远程会诊16次，助力社区防控新冠肺炎疫情。

党员志愿者在疫情防控一线佩戴徽章、亮明身份、锤炼党性，扎实开展防疫工作，汇聚形成战“疫”磅礴力量，展现了平常时候看得出、关键时刻站得出、危急关头豁得出的良好形象。

（成都市第八人民医院供稿）