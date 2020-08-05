让乡镇卫生院后继有人

“阿婆，今天精神不错，气促缓解了不？”“多亏了你，我的病好得很快，现在能自己走上2楼了。”7月30日，在浙江省宁海县力洋中心卫生院的5号病房里，正在查房的医生余梦蕊和住院患者叶阿婆聊了起来。70多岁的叶阿婆因心力衰竭住院治疗。在叶阿婆看来，余梦蕊态度好，会说方言，感觉特别亲切。

余梦蕊是一位三年制临床医学定向培养生。2019年8月，余梦蕊结束了3年的专科学习和2年的规范化培训后，来到该卫生院成为一名住院医生，卫生院距离她家只有2公里。住院部里的患者主要是常年患慢性病的老年人，很多当地老人听不懂普通话，因此能用一口流利方言查房的余梦蕊很受欢迎。

在距离力洋中心卫生院半小时车程的长街中心卫生院，工作不到一年的祝蕴强也是一名定向培养医学生。如今，祝蕴强除了要在门诊坐诊，还要参加抗疫值班，又兼着医务科的工作，每天过得忙碌又充实。“小时候我就在这个卫生院看病，没想到当年给我看病的医生如今成了我的同事。”祝蕴强是土生土长的长街人，在实习时，和余梦蕊相识相恋，两人相约一起扎根家乡，用自己所学为乡亲服务。

随着医改的深入，农村医疗硬件条件逐渐得到改善，但优质医疗资源的整体缺乏、分布不均的状况依然存在，而且乡村医生正逐步走向老龄化。“乡镇卫生院普遍存在医护人员结构性短缺，以及‘人难招、人难留’的现状，村级层面情况更加不乐观。”宁海县卫生健康局党委副书记柴叶军介绍，前些年，基层医护人员大多专科技能薄弱、临床经验不足，基层群众看病不得不舍近求远，到上级医疗机构就诊。

2016年开始，宁海县实施农村社区医生定向培养三年行动计划，“订单式”委托高校定向培养本土农村社区医生。“订单会随着形势发展和队伍需求适时做出调整。过去定向生的培养是专科、本科结合，今年开始只招收本科，生源素质将进一步提升。”柴叶军表示，虽然本科层次的医学定向生需要经过5年学习加3年规范化培训，至少8年后才能上岗，但考虑到基层医疗事业发展未来需要更多高素质人才，随着政策的延续，一定能有效缓解基层医疗机构人才短缺的问题。

宁海县还建立了基层医师与省市县专家结对跟师机制，指派有经验的医师和专家定期到基层卫生院进行指导和培训，解决医学生毕业后缺乏后续教育的问题。同时，定向生本科及以上学历毕业生参加住院医师规范化培训合格并到基层医疗卫生机构工作的，可直接参加中级职称考试，考试通过的直接聘任中级职称。此外，实施优秀中青年人才培养“百人计划”，定期选取优秀医师到三甲、三乙或上级大医院开展为期6个～12个月的研修深造。

“事实证明，这些土生土长的医生接地气，不存在水土不服的情况，且他们都经过专业的培养，基本功扎实，很受基层医院欢迎。”柴叶军说，往年的医学定向生招聘主要集中在临床医学、中医学专业，今年考虑到疫情因素，加大了预防医学人才的培养力度。目前，宁海17个乡镇（街道）已实现定向培养生全覆盖，有60多人学成后上岗，全科门诊、院前急救、公共卫生等领域，都活跃着他们的身影。（记者 郑纯胜 通讯员 王珍珍 徐铭怿）