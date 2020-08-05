国家卫健委：8月4日新增确诊病例27例 本土22例

人民网北京8月5日电 据国家卫生健康委员会官方网站消息，8月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例，其中境外输入病例5例（上海2例，北京1例，四川1例，陕西1例），本土病例22例（均在新疆）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者408人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例96例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2103例，累计治愈出院病例2007例，无死亡病例。

截至8月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例810例（其中重症病例36例），累计治愈出院病例79047例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84491例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者794165人，尚在医学观察的密切接触者23018人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（境外输入10例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（境外输入8例）；尚在医学观察无症状感染者272例（境外输入114例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例4191例。其中，香港特别行政区3669例（出院2141例，死亡42例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区476例（出院441例，死亡7例）。