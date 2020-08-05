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新疆：此次疫情由同一传染源暴露所致 呈现三个特点

2020年08月05日08:47 来源：人民网-新疆频道

　　新闻发布会现场。马亮 摄

　　人民网乌鲁木齐8月4日电（马亮 萨妮娅）8月4日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开第18场新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。新疆维吾尔自治区疾控中心主任崔燕，自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨、副院长曾平华，出席并回答记者提问。截至8月3日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例606例，现有无症状感染者114例，尚有15213人正在接受医学观察。

　　流调显示：此次疫情由同一传染源暴露所致

　　自治区疾控中心主任崔燕介绍情况。马亮 摄

　　“从目前的流行病学调查阶段性分析来看，此次疫情表现为单一源头来源：通过对前期病例基因测序，结果显示为多个检测样本序列相同，表明此次疫情来源于同一传染源暴露所致。”自治区疾控中心主任崔燕说。

　　据介绍，此次疫情有三个特点：一是“急”，此次疫情前期发展迅速、病例增长快，7月26日至28日达到高峰后开始下降；二是“聚”，此次疫情在区域、事件上表现出较强的聚集性，到目前为止99.3%病例出现在乌鲁木齐；三是“轻”，病例以非重症为主，无症状、轻型和普通型占比高。

　　疫情发生后，在国家专家组指导下，新疆迅速整合自治区、市、区（县）三级流调队伍，统筹相关部门和社区联动配合，快速深入细致的开展流调工作。一是完成对所有确诊病例的流行病学调查工作，绘制时序图和关系图，确保不漏一人、不放过任何线索，实现每日流调工作及时清零；二是通过流行病学调查，迅速摸排密切接触人员，并且全部实施集中医学观察；三是对密切接触人员的外围人员实行严格的居家管控措施，每日上报体温。四是针对重点区域、重点场所开展补充采样监测工作。

　　累计治愈出院病例42例 注重使用特效免疫球蛋白

　　“7月15日0时至8月3日24时，新疆累计治愈出院确诊病例42例，无症状感染者解除医学观察37例。”自治区疾控中心主任崔燕介绍，8月3日新疆新增治愈出院确诊病例12例，新增无症状感染者解除医学观察11例，是7月28日首例病例出院以来，出院人数最多的一天，防治工作成效正在显现。

　　“我们加强了对治愈出院病人整体病例情况的分析。”自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨介绍，通过分析目前30份病例发现，其中轻型、普通型患者居多，临床症状轻微，多数都有不同程度的发热、干咳、乏力等，少数患者还有鼻塞、流涕、咽痛、肌痛和腹泻等症状，无肺部影像学改变。从并发症来看，这30例治愈患者当中有一种以上基础疾病的有3例，占10％。

　　自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨介绍情况。马亮 摄

　　据介绍，针对轻型、普通型患者以中医药治疗为主，辅以对症治疗，并进行呼吸操、八段锦等呼吸康复训练。在前期的救治中，显示出较好的疗效。基于前期救治经验，在抗病毒治疗早期给药方面特别注重使用特效免疫球蛋白，对于病情进展较快的普通型患者也使用这些“特效治疗”，中和病毒，防止轻型、普通型向重型转变。

　　“因新冠肺炎恢复期机体免疫功能低下，有感染其它病原体风险，建议康复期满后继续进行不少于14天自我健康状况监测，按要求进行随访、复诊。”自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨提示，既往合并有心脑血管疾病、糖尿病、肾脏疾病等基础疾病的，需要在康复期治疗的同时兼顾基础疾病的治疗。

　　1925名医务人员进驻新冠肺炎救治定点医院 防护物资充足

　　自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长曾平华介绍情况。马亮 摄

　　“我们有力有序统筹自治区各家医疗机构优势力量，抽调全疆24家医疗机构、32支医疗队的1925名医务人员进驻自治区新冠肺炎救治定点医院开展救治工作。”自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长曾平华说。

　　据介绍，随着疫情发展的需要，统筹协调了自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、自治区职业病医院等三级医疗机构的医务人员组成了预备梯队，目前已完成个人的防护培训，随时待命。同时定点医院按照收治标准进行局部改造，设置了“三区两通道”，在原有收治床位基础上增加床位，为确诊病例的及时收治提供了保障。

　　在医疗物资保障方面，在自治区总体调度下，医院防护物资充足，防护用品能够保障正常工作。为了保证危重症患者能够得到及时救治，自治区疫情防控指挥部多方协调为医院储备了22台除颤监护仪、4台ECMO、110台监护仪、53台呼吸机、94台无创呼吸机、75个注射泵、55个输液泵、114个经鼻高流量吸氧仪、8台床旁血滤机等设备，能够保障现有医疗救治工作的实际需要。

　　目前，医院医用防护服、手术衣、防护口罩（N95）、外科口罩、护目镜、一次性防护面屏等防护物资准备充分。中医药的储备、中药方剂的熬制也在加紧进行。

　　全力保障一线医务工作者身心健康 尽力解决家属困难

　　自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长曾平华介绍，自治区疫情防控指挥部全力保障一线医务人员防护物资需求，充分保障医务人员人身安全。专门为医护人员提供了环境舒适、服务周到的宾馆；专门抽调人员，在医护人员住地宾馆负责服务保障，及时为医务人员准备合理膳食，增加营养。

　　同时，自治区还从各大医院抽调专家，组建了心理咨询专业团队，为医疗队员提供心理健康咨询服务，缓解队员心理压力和焦虑情绪；组建医疗巡诊队，每日到住地宾馆为医护人员开展巡诊活动，并向医护人员提供口服中药增强抵抗力。

　　此外，按照自治区疫情防控指挥部“关心关爱一线医务人员”要求，各大医院还安排专人定期询问医疗队员家属，尽力解决家属提出的困难及问题，为一线医务人员排除后顾之忧，保证队员能全身心投入疫情救治工作。

(责编：许晓华、李轶群)


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