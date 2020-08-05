热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

乌鲁木齐市流调结果显示 疫情为同一传染源暴露所致 呈现“急”“聚”“轻”特点

2020年08月05日08:32 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社乌鲁木齐8月4日电  （记者李志浩、潘莹）新疆维吾尔自治区疾控中心主任崔燕8月4日表示，从目前的流行病学调查阶段性分析来看，此次新冠肺炎疫情表现为单一源头来源：通过对前期病例基因测序，结果显示为多个检测样本序列相同，表明此次疫情为同一传染源暴露所致。

在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室8月4日举办的新闻发布会上，崔燕介绍，本次疫情呈现三个特点：

一是“急”，此次疫情前期发展迅速、病例增长快，7月26日至28日达到高峰后开始下降。二是“聚”，疫情在区域、事件上表现出较强的聚集性，到目前为止，99.3%的病例出现在乌鲁木齐市，昌吉回族自治州和喀什地区各出现1例和2例乌鲁木齐市输入或关联病例。三是“轻”，病例以非重症为主，无症状、轻症和普通型占比高。从7月15日至7月28日仅两周时间，已有病例出院。截至目前，已治愈出院42例，解除医学观察37例。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn