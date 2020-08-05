乌鲁木齐市流调结果显示 疫情为同一传染源暴露所致 呈现“急”“聚”“轻”特点

据新华社乌鲁木齐8月4日电 （记者李志浩、潘莹）新疆维吾尔自治区疾控中心主任崔燕8月4日表示，从目前的流行病学调查阶段性分析来看，此次新冠肺炎疫情表现为单一源头来源：通过对前期病例基因测序，结果显示为多个检测样本序列相同，表明此次疫情为同一传染源暴露所致。

在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室8月4日举办的新闻发布会上，崔燕介绍，本次疫情呈现三个特点：

一是“急”，此次疫情前期发展迅速、病例增长快，7月26日至28日达到高峰后开始下降。二是“聚”，疫情在区域、事件上表现出较强的聚集性，到目前为止，99.3%的病例出现在乌鲁木齐市，昌吉回族自治州和喀什地区各出现1例和2例乌鲁木齐市输入或关联病例。三是“轻”，病例以非重症为主，无症状、轻症和普通型占比高。从7月15日至7月28日仅两周时间，已有病例出院。截至目前，已治愈出院42例，解除医学观察37例。