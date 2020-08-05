同心抗疫 香港多管齐下

“新一波疫情来势汹汹，本地确诊病例大增，很多都源头未明……严厉的抗疫措施给日常生活带来困难和不便，但恳请大家全力配合，保护至亲，保护医护，保护香港！”近日，一条呼吁全港市民同心抗疫的宣传短片在各大电视及网络平台滚动播放。

自7月初以来，香港疫情愈趋严峻，连续12天单日新增病例破百；截至8月4日零时，香港累计确诊新冠肺炎病例已达3669例。居高不下的确诊曲线牵动着特区政府和社会各界人士的心，从“院内”救治到“院前”筛检，各方力量自发拧成一股绳，多管齐下，携手对抗这一来势汹汹的公共卫生危机。

集中资源 全力医治

作为抗疫最前线，负责接收危重症确诊患者的玛嘉烈医院传染病中心责无旁贷，疫情暴发后第一时间部署并开展救治工作。

该中心副顾问医生陈文俊是首批参与治疗的医护人员之一，40岁的他心思缜密、经验丰富。“确诊人数越来越多，每天连续工作近20个小时已是常态。好在不断有同事自愿加入团队，他们来自胸肺科、肠胃科、肾科、老人科等，大家专长各异，守护病人的心却相同。”

新一波疫情中，不少养老院舍和长者中心接连“中招”，危重症患者数量明显增加。“这些病患的住院时间较长，影响病床周转，公立医院现有的一线隔离病房使用率已近饱和。”特区政府医院管理局行政总裁高拔升当机立断，与特区政府多个部门展开对接，迅速组织人员开拓社区资源。

7月18日，香港十余家公立医院完成普通病房的改装工程，正式开放约500张二线隔离病床；24日，位于港岛柴湾鲤鱼门公园及度假村的社区隔离设施启用，总计提供300个独立单位；8月1日，在亚洲国际博览馆一号展览厅内筹建的社区治疗设施开始接收病人，场内共设置500张病床……

与此同时，在九龙城医管局总部的重大事故控制中心，龚泽民正带领他的团队进行资源统筹、病床调配、信息查询等紧张而繁复的工作。约20平方米的房间内，大小各异的电视屏幕和分区地图挂满了墙面，他和七八名工作人员围坐在圆桌旁，一刻也不得闲。

加强检测 分区筛查

不断攀升的确诊病例给公共医疗系统带来巨大挑战，而更严峻的考验在于近半数患者感染源头未明，社区内的隐形传播链正快速蔓延。

“香港社会的当务之急是增强病毒检测能力，筛查无病症的隐性患者，尽早切断传播链。”7月13日，特区政府食物及卫生局局长陈肇始公布，为养老院舍、食肆、物业管理员工和的士司机等四类高风险群组进行免费核酸检测。7月底，有关计划拓展至多个公共屋邨、街市租户、小巴司机以及特殊学校宿舍员工等。预计两轮计划的检测范围涵盖逾50万人。

在石硖尾公共卫生化验服务处，医务化验师伍婉仪小心地抽取检测样本，又反复核对化验结果。“每天都必须完成所有交过来的样本，忙到没时间休息，吃饭也就只花十分钟。”疫情高峰期时，实验室的最高纪录是一天内检测4000个样本，20多位病毒分子生物化验师夜以继日地接力工作，原本负责化验细菌、食物安全等领域的人手也被调派增援。

除检测交来的深喉唾液样本外，伍婉仪还负责化验环境样本，例如速冻海鲜包装袋、切鱼砧板、屋苑布告栏等。“环境样本的病毒数量通常偏低，每个样本必须连续检测10次呈阴性，才能确定结果为阴性。”

目前，香港卫生防护中心和医院管理局的日均样本检测量逾1万个；香港儿童医院、香港大学和香港中文大学医学院也紧急增购检测仪器和试剂，又加配人手，持续加大检测能力。

8月2日，由中央政府派出的“内地核酸检测支援队”7名“先遣队”队员抵港，协助筹备临时实验室，大幅提升特区病毒检测能力。据了解，由香港华大基因公司开设的华升诊断中心以及中国检验认证集团等私营检测机构已与支援队展开对接。

严控社交 专注抗疫

为了有效防控疫情，香港特区政府果断采取行动，自7月初以来先后5次为防疫措施“加辣”，严格限制社交距离，例如强制市民在所有公众场所佩戴口罩、群组聚集人数上限减至2人、暂停餐厅晚间堂食、14类高风险场所停业等安排。特区政府政务司司长张建宗还多次呼吁企业允许员工在家办公，以减低交叉感染的风险。

同时，特区政府还密切关注疫情发展，适时调整策略，包括加强入境人士管制、收紧获豁免检疫人士的范围、利用超级电脑协助追踪或调查患者的流行病学轨迹等，多管齐下、环环相扣，不断提升抗疫等级。

为避免人群聚集，特区政府参考海外多个国家和地区的经验，决定推迟第七届立法会选举。

社会各界也倾力而为，共同抗疫。“全港社区抗疫连线”重新启动各项支援服务，包括到各区展开清洁行动、为基层人士派发抗疫物资等。香港书展、创业博览、全民运动日及香港国际电影节等公众活动分别延期或取消；香港海洋公园及迪士尼乐园也于7月中宣布暂停开放。

“特区政府会继续全力专注抗疫，只有疫情稳定下来，市民的健康安全才有保障，经济才可更快恢复。”张建宗在网志中写道，只要大家同心协力，香港一定可以再次走出“疫”境。

（本报香港8月4日电）