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送出爱心健康餐

本报驻埃及记者  周  輖

2020年08月05日08:30 来源：人民网－人民日报

“与你同在”“共渡难关”“用爱制作”……一份份充满爱心的健康餐，伴随着加油打气的暖心留言，分发到众多受助者手中。

一段时间来，埃及记者穆斯塔法在社交媒体上发起倡议，呼吁免费为新冠肺炎患者和隔离者制作并配送健康餐。穆斯塔法的呼吁得到了网友的积极响应，倡议发出仅一个月，已有1500名志愿者加入。健康餐小组的志愿者们整理并核实网络上的需求信息，烹制并包装好饭菜，然后派人送到受助者家门口，电话通知对方取餐，严格遵守相关防疫措施。

“我不知道谁会吃到这些饭菜，但我会用爱心来完成每一次烹饪。”家住开罗的志愿者尤素福小心翼翼地将刚出锅的食物分装到饭盒中。过去几周，她一直坚持为那些不曾谋面的朋友们准备健康餐。

健康餐小组已经为超过2000人次提供了6000多份免费食物。“隔离期间，营养均衡的餐食非常重要。”健康餐小组负责人之一法尔斯表示，申请健康餐的民众大多来自低收入群体，获得健康餐一方面缓解了他们的经济压力，另一方面减少了他们的不必要外出。

“我们的小组不断壮大。埃及各地越来越多的类似组织行动起来。有时我们彼此之间会相互协调、共享资源。”法尔斯说，健康餐的配送范围越来越广，家庭主妇、公司职员、餐厅厨师、营养师……越来越多的人加入志愿者队伍。

厨师纳吉瓦发起了一个向医护人员提供健康餐的倡议，目前已经送出1.6万份。纳吉瓦说：“我们通过这样的方式，向奋战在抗疫一线的医护人员表示感谢，用不同口味、营养均衡的餐食帮他们增强免疫力。”

在开罗市一家餐厅门前，“免费午餐”的标语十分醒目，这家餐厅每天为低收入人群提供50份免费午餐。餐厅老板马斯里表示，疫情给一些低收入人群带来困难。“在危机面前，我们需要相互支持。”

20岁的艾扎特说，她的父亲感染新冠肺炎后，一家人都隔离在家，无法出门购买食品。收到陌生人送来的餐食和水果，她非常感动。配送志愿者萨利赫说，当远远看到受助者脸上的笑容时，他也发自内心地感到高兴。

（本报开罗8月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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