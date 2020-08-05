热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

扶贫要扶到根上

吕武荣

2020年08月05日08:28 来源：人民网－人民日报

通过产业扶贫，提高贫困户自身的“造血”能力，才是脱贫致富的治本之策

“这一大片是收麦前栽的，那一片是麦收后栽的。看这长势，今年收成不错！”盛夏八月，山西河津张家堡村，绿油油的红薯苗一眼望不到边，村民们满脸喜悦，我也感到无比欣慰。

4年来，我和市领导包联张家堡村，在市乡村三级和帮扶工作队的努力下，吕梁山下这个昔日的贫困村发生了不小的变化。

张家堡村位置偏远、发展滞后，属纯农业村，是河津唯一的省级建档立卡贫困村。发展无门路、增收无产业、环境脏乱差，是这个小村最初给我的印象。

如何迅速改变张家堡村的落后面貌，成了摆在我们面前的一道难题。经过调研了解、群众议事，我们推出“加强党的建设、改善基础设施、扶持基础产业”的三步并举策略，按照“不漏一户、不落一人”的原则，各项扶贫政策向张家堡村倾斜，向贫困户倾斜。

扶贫要精准，贵在能扶到点上、扶到根上。光靠“输血”只能解一时之困，通过产业扶贫，提高贫困户自身的“造血”能力，才是脱贫致富的治本之策。

纯农业村最难的是发展合适的产业。张家堡村民有种花椒、栽红薯的习惯，但是不成规模，我们积极引导村民发展花椒、红薯产业，扩大种植面积。筹集70余万元建起红薯粉条厂，还注册了商标，利用电商平台，去年销量3万多斤。“我们家靠栽红薯年收入大约6万元，加上打工，年收入10万多元哩。”已成功脱贫的村民闫青芳说。

光靠个人的力量有限，为发动社会力量推动精准扶贫，我们动员企业一企帮一村，两年间，72个规上企业结对帮扶集体经济薄弱村。一家化工企业投资30余万元，在张家堡村建成了吨包加工厂，招工首选村里贫困户家妇女，加工的产品公司回收包装出口炭黑，贫困户在家门口每月可增收2000元左右。

物质生活丰富了，精神世界不能贫瘠。村里的党建广场上，党的政策宣传让群众鼓起干劲，新建的洗浴室、理发室、日间照料中心等方便了群众。村干部每天在村委会“坐班”，积极落实各项惠民扶贫政策，确保人人有活干，户户能增收，2019年底，337名贫困户全部脱贫。

村周边，稷西公路建成，河津高速北口开通，交通“主动脉”活了。村里硬化大小巷道6.4千米，安装太阳能路灯67盏，条条巷道花红柳绿，仿佛生活在大公园里。

如今的张家堡，工厂在村中，房屋在绿中，村民在花中。傍晚时分，村广场上人头攒动，69岁的王刚子和20多个乐迷组建的演唱队开始排练了，“我们的家乡，在希望的田野上……”

（作者为山西省河津市委常委、秘书长）  

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn