通过产业扶贫，提高贫困户自身的“造血”能力，才是脱贫致富的治本之策

“这一大片是收麦前栽的，那一片是麦收后栽的。看这长势，今年收成不错！”盛夏八月，山西河津张家堡村，绿油油的红薯苗一眼望不到边，村民们满脸喜悦，我也感到无比欣慰。

4年来，我和市领导包联张家堡村，在市乡村三级和帮扶工作队的努力下，吕梁山下这个昔日的贫困村发生了不小的变化。

张家堡村位置偏远、发展滞后，属纯农业村，是河津唯一的省级建档立卡贫困村。发展无门路、增收无产业、环境脏乱差，是这个小村最初给我的印象。

如何迅速改变张家堡村的落后面貌，成了摆在我们面前的一道难题。经过调研了解、群众议事，我们推出“加强党的建设、改善基础设施、扶持基础产业”的三步并举策略，按照“不漏一户、不落一人”的原则，各项扶贫政策向张家堡村倾斜，向贫困户倾斜。

扶贫要精准，贵在能扶到点上、扶到根上。光靠“输血”只能解一时之困，通过产业扶贫，提高贫困户自身的“造血”能力，才是脱贫致富的治本之策。

纯农业村最难的是发展合适的产业。张家堡村民有种花椒、栽红薯的习惯，但是不成规模，我们积极引导村民发展花椒、红薯产业，扩大种植面积。筹集70余万元建起红薯粉条厂，还注册了商标，利用电商平台，去年销量3万多斤。“我们家靠栽红薯年收入大约6万元，加上打工，年收入10万多元哩。”已成功脱贫的村民闫青芳说。

光靠个人的力量有限，为发动社会力量推动精准扶贫，我们动员企业一企帮一村，两年间，72个规上企业结对帮扶集体经济薄弱村。一家化工企业投资30余万元，在张家堡村建成了吨包加工厂，招工首选村里贫困户家妇女，加工的产品公司回收包装出口炭黑，贫困户在家门口每月可增收2000元左右。

物质生活丰富了，精神世界不能贫瘠。村里的党建广场上，党的政策宣传让群众鼓起干劲，新建的洗浴室、理发室、日间照料中心等方便了群众。村干部每天在村委会“坐班”，积极落实各项惠民扶贫政策，确保人人有活干，户户能增收，2019年底，337名贫困户全部脱贫。

村周边，稷西公路建成，河津高速北口开通，交通“主动脉”活了。村里硬化大小巷道6.4千米，安装太阳能路灯67盏，条条巷道花红柳绿，仿佛生活在大公园里。

如今的张家堡，工厂在村中，房屋在绿中，村民在花中。傍晚时分，村广场上人头攒动，69岁的王刚子和20多个乐迷组建的演唱队开始排练了，“我们的家乡，在希望的田野上……”

（作者为山西省河津市委常委、秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 11 版）