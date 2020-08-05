守护家园，他们冲在抗洪一线

7月28日一大早，郑基纯撑着小船出发了。他的目的地，是镇上的生活物资领取点。自村里82个受灾群众来到安置点后，作为安徽省巢湖市散兵镇高林小学校长，郑基纯这个老党员主动请缨，负责起大家的生活起居。“汛情紧急，我没能像其他党员一样在一线抗洪，但希望尽我所能，帮助受灾群众在临时安置点吃喝不愁。”郑基纯说。

入汛以来，合肥持续出现强降雨天气，巢湖流域各主干河流全线超警，同时面临长江、巢湖防洪和城市防涝三线作战的巨大压力。面对严峻汛情，全市各级党组织和众多党员勇担当、打头阵，奔忙在防汛的关键岗位，筑起一道道防汛抗洪的堤坝，守护着家园，守护着人民群众的生命财产安全。

保平安，支部到一线

21个临时党支部，24小时值守，守住主要河流和巢湖堤坝及重点地段

巢湖水位已连续多日超过了百年一遇标准。

内有3条入湖河流，外有10.8公里巢湖大堤，合肥市包河区义城街道处在防汛一线。为及时、有效开展防洪抢险工作，接到汛情预警后的第一时间，义城街道党工委就成立了临时党支部，将机关、居村、城管17个党支部搬上大堤。

各临时党支部分段负责，支部书记带头，党员纷纷参与。周边老百姓见了，也主动加入其中。不一会儿，就聚集了300多个志愿者，其中包括200多名党员。

“水位正不断上升！”巡堤时，杨国庆观察到环湖大道李荣段水位见涨，前方一段近10米长的堤坝地势较低，随时都有漫堤危险。作为防汛应急一组组长，杨国庆当机立断，赶紧组织加固堤坝。铲泥沙、扎袋子，传沙包、垒堤坝，杨国庆带着10多个党员一起，奋战近2个小时，将大坝加高了1.2米。

防汛堤坝上，除了党员志愿者，还有渔民“土专家”。今年68岁的束从明是土生土长的巢湖渔民，也是一名老党员。他带头成立“老渔民守坝队”，队员们不仅在汛期巡坝查险，平日里还负责清理湖河沿线杂草垃圾。如今，在束从明的带领下，这支“老渔民守坝队”兵分两路，每小时巡堤一次，24小时值守。

“洪水面前，一个基层党组织，就是一座战斗堡垒。”合肥市包河区委书记葛锐介绍，把临时党组织建在防汛救灾一线，能把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为防汛救灾的强大合力。如今，包河区在主要河流和巢湖堤坝及重点地段设置了32个防汛应急值班点、21个临时党支部，实行24小时亮灯值守。

巡堤坝，党员冲在前

闻令而动、闻“汛”出击，目前已有5万多名党员干部投身防汛应急抢险

早上6点，天刚亮，李业炳骑上电动摩托车就往大坝赶。到了南淝河边，他穿上雨衣，套上胶鞋，拿着铁锹，开始巡堤。这位72岁的老党员来自合肥市肥东县长临河镇施口社区，自6月下旬开始，便自发投入到防汛工作中。“我年纪虽大，但经验多！大汛在前，我还能发挥一点余热，光荣极了。”李业炳笑着介绍，他所在的社区，还有8个人参与进来，每人负责巡查1.5公里左右的堤坝。“一开始是6小时巡查一次，后来变成3小时，现在呢，每隔一个小时就要巡一次堤。”

雨还在下，南淝河水位几乎每天都在涨，李业炳巡堤，不敢有丝毫懈怠。中午时分，领了盒饭，坐在小马扎上，李业炳一边吃，一边仍不忘盯紧水面。“一旦发现水位超过安全界限或出现渗漏，一定要第一时间冲上去，这是我作为一名老党员的责任！别说我才72岁，就算82岁、92岁，也照样坚守在抗洪一线。”李业炳说。

“这次抗洪抢险，对党员们来说是一次大考。他们闻令而动、闻‘汛’出击，不计得失，忘我奋战，充分体现了共产党员的责任与担当。”肥东县县长姚飞说。

据了解，目前合肥已有5万多名党员干部投身防汛应急抢险，成立党员突击队380多个，党员抢险队260多个，党员志愿服务队650多个。

防内涝，排查无死角

挨家挨户敲门，苦口婆心劝离，连续工作几十个小时，移动泵车助排近42万立方米水

不久前，合肥市暴雨倾盆。“不好，北一环和肥西路交口处出现积水！”合肥市城乡防洪指挥部里，挂了电话，陈世勇第一时间调出防洪指挥调度系统，核对信息、判断水位、调度排水车辆。紧接着，他一头扎进雨中，拔腿就往现场赶。

今年45岁的陈世勇，是合肥市城乡建设局排水管理所片区队长，已经入党25年。汛情期间，他负责对辖区内排水设施进行巡查养护和防汛应急处置。路口积水，已经超过了警戒水位。调来的大型移动泵车，在争分夺秒抽水强排。井口、排口，安排人员火速检查。

沿街商户即将被淹，来不及多想，陈世勇挨家挨户敲门，苦口婆心劝离。板桥河水位过高，倒灌导致路面积水许久不下，他带头下水排查，下井封堵排口。“市内排水设施是我们的重点关注对象，一旦发生故障，很可能造成城市内涝。”陈世勇介绍，“过去，我们是保交通，如今，我们得保安全。”

陈世勇带领队员连续工作了几十个小时，其间出动移动泵车助排30余次，助排了近42万立方米水。雨还在下，但积水已经逐渐退去。

为防城市内涝，汛情期间，合肥城乡防洪指挥部严格落实汛期24小时值班制度和领导带班制度。一方面，加强下穿桥和易涝点定岗值守人员到岗到位督察，确保人员在岗在位，第一时间开展应急处置；另一方面，确保“积水尽可能少、积水时间尽可能短”。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 11 版）