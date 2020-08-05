俄新冠确诊病例超86万 卫生官员称疫苗暂不面向儿童

中新网8月4日电 综合俄罗斯卫星网报道，当地时间4日，俄罗斯新冠肺炎防疫指挥部表示，过去24小时，俄罗斯新增5159例新冠病毒感染病例，累计感染病例达861423例，新增死亡病例144例，累计死亡病例达14351例。

另据报道，俄卫生部下属“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心主任亚历山大·金茨堡称，新冠疫苗暂时不会面向儿童。

他表示，根据俄罗斯的法律，可以对儿童进行疫苗试验，但只有在通过整个成人试验周期后才行。

俄罗斯莫斯科国立谢切诺夫第一医科大学转化医学与生物技术学院院长瓦季姆·塔拉索夫表示，在给儿童使用疫苗之前，通常先对未成熟的动物进行临床试验，然后再决定是否对儿童使用疫苗。

塔拉索夫解释称，“谈到对儿童使用疫苗还为时尚早，但儿童不是危险人群，他们患病的症状更轻。”

此前，俄罗斯卫生部长米哈伊尔·穆拉什科表示，由“加马列亚”研究中心研制的新冠疫苗临床试验已经结束，目前正在准备其一揽子注册文件。