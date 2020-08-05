德国巴伐利亚再现聚集性感染 三千人口小镇确诊398人

继7月底两百余名季节性劳工感染新冠病毒后，德国南部巴伐利亚州市镇马明(Mamming)4日再有一间罐头工厂暴发聚集性感染，截至当晚已有166人确诊。目前，当地总确诊人数达398人。由于马明当地仅约3000人口，其所在的丁戈尔芬-兰道县县长布默德尔表示，疫情出现了“严重反弹”。

据德国“时代在线”报道，截至当地时间4日21时19分，德国累计确诊212249人、治愈193999人、死亡9319人。巴伐利亚州确诊人数在德国各州中居前，累计确诊51511人、治愈47351人、死亡2664人。

根据丁戈尔芬-兰道县官方公布的消息，暴发聚集性感染的罐头工厂员工数约为600人，目前已暂时停产。全体员工和季节性劳工已被隔离。该企业另外两处生产设施内的130名员工亦已被隔离。

在8月1-2日进行的第一轮检测中，该企业员工有43人确诊。4日公布第二轮检测结果后，确诊人数升至166人。

巴伐利亚州卫生和食品安全局派遣至当地的专家组在调查后认为，马明大规模新增确诊可能意味着疫情在当地已经暴发了一段时间，相关企业的员工正是在此期间被感染的。

布默德尔强调，当地官方仍维持原有判断，认为感染仍局限在封闭设施和特定群体中。“公众每天进行检测的结果也印证了这一点。”(记者 彭大伟)