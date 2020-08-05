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联合国将援助菲律宾1.2亿多美元应对新冠肺炎疫情

2020年08月05日08:21 来源：中国新闻网

中新社联合国8月4日电 联合国4日同人道主义合作伙伴共同启动一项援助计划，向菲律宾提供1.218亿美元应对新冠肺炎疫情。这是2013年台风“海燕”袭击菲律宾后，联合国对菲最大规模的援助计划。

联合国人道协调厅表示，菲律宾全国目前共有3900万人需要援助，该应对计划主要针对其中境遇最窘迫的540万人，包括140万儿童、26.7万老年人、7.1万残疾人、10.8万医务工作者，以及70万农民和渔民。目前，该计划所需的资金已有近23%到位。

人道协调厅表示，该应对计划将重点支持政府防控新冠疫情，减少病例数量和降低死亡率；同时协助政府减少损失、支持公众生计，增强社会凝聚力；此外，还将为流离失所者、土著人、边缘化社区和其他脆弱群体提供援助。

人道协调厅表示，目前菲律宾报告的感染病例中，包括相当数量的回国海外劳工以及滞留当地人员，这些人员不遵守防疫措施的现象时有发生，导致感染上升。根据菲政府统计，今年二月以来，已有超过14.2万名海外劳工返回菲律宾。随着疫情对全球经济所的影响加剧，预计未来数月内回归的劳工数量还将显著增加。

人道协调厅表示，作为中低收入国家，菲律宾的医疗系统在新冠疫情之下承受巨大压力。截至今年五月，菲律宾的重症病房使用率已达55%，其中宿务地区的重症救治能力已经接近饱和，棉兰老岛则持续面临个人防护用品短缺。

经济方面，菲经济重要支柱——旅游业和海外汇款受疫情影响严重，该国今年的国内生产总值可能减少3.8%，在最坏的情况下可能减少5%。据菲律宾政府统计，该国六月的失业率已升至17.7%，失业人口达730万。

人道协调厅表示，该援助计划将从健康、食品安全、用水和卫生，保护以及风险宣传等领域为菲律宾政府提供支持，并将随着疫情的发展而及时调整，一直持续到今年年底。

(责编：许心怡、许晓华)


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