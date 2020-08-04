首届现代医院管理制度高峰论坛在京举办

在深入贯彻落实新发展理念、统筹推进深化医改和常态化疫情防治工作的大背景下，公立医院如何抓住契机、趁势而上，加快实现高质量发展，成为当前社会关注的热点和焦点话题。8月4日，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中南大学湘雅医院，联合主办首届现代医院管理制度高峰论坛暨第五届中国现代医院管理能力建设与发展大会，以线上直播的方式对此进行了深入的交流和探讨。

大会以“新机遇 新征程”为主题，紧扣疫情防治常态化下中国卫生健康事业改革发展的脉搏，围绕中国现代医院管理制度建设的各个维度，分享经验，促进共识。

国家卫生健康委副主任王贺胜在书面讲话中强调，当前要坚持医防协同，坚决打赢疫情防控狙击战，全力以赴做好常态化防控工作，进一步完善常态化科学精准防控与局部应急处置相结合的工作机制，加快推进疾控体系改革和公共卫生体系建设；要坚持考核监督并举，不断提升医院治理水平，对公立医院要全面加强绩效考核，对所有医院全面加强监督管理；要坚持改革发展相结合，推动医院高质量发展，构建新体系，引领新趋势，提升新效能，建设新文化。

原国家卫生部部长高强在出席大会时指出，目前深化医改已进入深水区、攻坚期，现代医院管理制度建设是其中的一项重要内容，应坚持全心全意为人民服务，不断推进我国现代医院管理制度建设，为推进健康中国建设作出更大贡献。

中国科学院院士、中国医学科学院北京协和医院院长赵玉沛，作为现代医院管理能力建设专家委员会顾问委员会主任委员，为大会召开发来贺信，指出在常态化疫情防控形势下，公立医院面临着全新的挑战和重塑，要在危机中寻新机，开创新局。

本次大会围绕现代医院管理制度建设的相关重点话题，设置了1个主论坛，13个分论坛，来自北京大学第一医院、西安交通大学第一附属医院、四川大学华西医院等全国近200位权威专家学者齐聚线上，就我国现代医院管理制度建设以及常态化疫情防控形势下，医院发展的新机遇与路径开展了热烈的交流、探讨与经验分享。

大会同期发布了2020年度中国现代医院管理典型案例名单，包括医院战略管理、医院运营管理等15个主题下最终评选出的142个典型案例。所有入选典型案例，将收录为国家卫生健康委能力建设和继续教育中心教学案例资源库，在全行业进行推广应用。

同时，大会发布了新一届现代医院管理能力建设专家委员会名单，专委会从最初的16个分委会、200位专家，逐步扩充到现在21个分委会、共300余人，为健全完善现代医院管理能力建设体系提供了强大的智力支持。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平在会上表示，中国现代医院管理能力建设与发展大会已经连续成功举办五届，成为现代医院管理能力建设领域的一个品牌项目。未来，中心将始终秉承“国家队”应有的责任与担当，以权威、质量、规范为根本追求，致力将这一品牌活动打造成为汇聚各方精英、展示思维创新、传播正确导向的权威共享平台，全面服务于深化医改和现代医院管理制度建设，为公立医院高质量发展和人民群众身体健康做出应有的贡献。