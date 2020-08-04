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陕西新增2例境外输入无症状感染者

2020年08月04日13:21 来源：人民网-陕西频道

　　人民网西安8月4日电 据陕西省卫健委消息，8月3日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至8月3日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

　　8月3日0-24时，新增报告2例境外输入无症状感染者。截至8月3日24时，累计报告境外输入确诊病例81例，出院76例，在院5例。累计报告境外输入无症状感染者35例，转为确诊病例1例，解除医学观察28例，尚在医学观察的无症状感染者6例。

　　当前全省隔离密切接触者232人，其中境外输入密切接触者230人，外省协查密切接触者2人。

　　今日新增：陕西新增报告2例无症状感染者为斯德哥尔摩至北京CA912航班乘客。8月3日CA912航班到达第一入境点咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。CA912航班密切接触者86人，全部为同航班乘客，目前均在隔离点集中隔离医学观察。

　　无症状感染者1：殷某某，女，27岁，江苏籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

　　无症状感染者2：李某某，男，30岁，江苏籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。

(责编：许晓华、李轶群)


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