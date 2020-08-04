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8月3日甘肃无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例

2020年08月04日13:20 来源：人民网-甘肃频道

　　人民网兰州8月4日电（王文嘉）据甘肃省卫健委消息，8月2日20时至8月3日20时，甘肃省无本地新增新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至8月3日20时，甘肃省已连续120天无新增确诊病例，连续128天无疑似病例，连续102天无无症状感染者。

　　8月3日，解除集中隔离医学观察人员 253人，累计解除隔离1233人。甘肃省圆满完成6月15日沙特利雅得-兰州MU7792次航班、6月23日沙特吉达-兰州MU7790次航班、6月27日莫斯科-兰州CA910次航班、7月4日莫斯科-兰州CA608次航班、7月20日曼彻斯特-兰州MU7228次航班共五个航班1233名入境人员集中隔离医学观察和其中28名确诊病例的医疗救治任务。

　　自6月15日至今，甘肃省严格落实入境人员闭环管理服务等各项防控救治措施，做到落地不失控、途中不漏管，实现定点医院和医务人员零感染、集中隔离点医务人员零感染。

　　截至8月3日20时，甘肃累计报告境外输入新冠肺炎确诊病例75例，累计治愈出院75例。

(责编：许晓华、李轶群)


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