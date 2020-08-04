持续提升藏区群众健康水平

近日，国家卫生健康委在京召开全国卫生健康系统对口支援西藏和四省涉藏州县工作电视电话会议，总结“十三五”卫生健康援藏工作，分析形势，部署脱贫攻坚收官阶段卫生健康援藏工作。国家卫生健康委副主任李斌出席会议并讲话。

会议充分肯定了“十三五”卫生健康援藏工作取得的成效。会议强调，全国卫生健康系统要始终从新时代中央西藏工作大局和全局出发，持续加大攻坚力度，全面完成卫生健康援藏“十三五”规划和决战决胜健康扶贫任务。会议要求，慎终如始，抓好常态化疫情防控；强化攻坚举措，巩固提升健康扶贫成效；坚持预防为主，持续提升西藏和四省涉藏州县群众健康水平；坚持目标导向，科学编制卫生健康援藏“十四五”规划。

会上，部分对口支援省市和受援地区作交流发言。中央有关部门代表，委机关有关司局和对口援藏单位负责同志，西藏自治区及所属市地和四川、云南、甘肃、青海四省及相关州卫生健康委负责同志等参加会议。（首席记者刘志勇）