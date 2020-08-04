携手应对挑战 推进务实合作

患难见真情。在中国抗击疫情的困难时刻，泰国积极向中国捐赠医疗物资，泰国社会各界通过多种方式表达对中国人民抗疫斗争的支持。泰国发生疫情后，中国及时向泰国伸出援手，分享抗疫经验，提供急需的医疗物资援助。中泰两国守望相助、并肩作战，传统友谊进一步得到升华。

当前，两国正克服疫情影响，持续推进务实合作，双边贸易逆势增长，中泰铁路建设进展顺利。泰国副总理兼卫生部长阿努廷表示，双方携手抗击疫情，为国际社会合作应对重大公共卫生事件作出了榜样，“相信疫情过后，两国全面战略合作伙伴关系将更加牢固紧密”。

“泰国将与中国高科技企业开展更深入合作，为两国人民创造更多福祉”

在泰国著名的诗丽叻医院，放射科医生猜瓦正使用人工智能辅助诊断系统，分析新冠肺炎患者的胸部CT检查结果。每一套CT片有近300个切面，肉眼需要15到30分钟才能看完，但新系统只用25秒钟便可输出诊断结果。猜瓦说：“由于先期诊断和后续评估治疗效果需要对患者进行多次影像检查，人工智能辅助诊断系统可帮助医生快速进行图像分析，极大地提高了诊断效率和准确性。”

中国提供的先进技术和设备在泰国抗疫中发挥了独特作用。中国企业与泰国数字经济和社会部建立合作，为当地多家医院提供基于5G、人工智能和云科技的产品及解决方案，一方面协助泰国医护人员提高诊治效率，另一方面降低医护人员被感染的风险。

诗丽叻医院院长巴实表示：“在泰国疫情防控关键时期，如何让一线医务人员尽早、尽快、尽可能准确地诊断出新冠肺炎十分重要。所以我们引入了准确率极高的人工智能辅助诊断系统，中国技术大大减轻了医护人员的工作量。”泰国总理巴育视察医院后称赞道，该项技术让诊断更加高效、成本得到降低，也保障了医护人员的安全，“泰国将逐步在全国各大医院配备相关设备”。

据悉，该系统云平台还可以实时共享数据，帮助医生远程确诊病例。上百公里外春武里府的医院上传胸部CT影像数据后，系统可迅速识别分割病灶、精准量化分析，20秒内即可筛查出是否患有新冠肺炎。

泰国数字经济和社会部部长普提蓬表示，泰国政府高度重视先进科技在医学领域的运用，“泰国将与中国高科技企业开展更深入合作，为两国人民创造更多福祉。”

“中国在关键时刻向泰国伸出援手，是真正的朋友”

6月底，巴育总理代表泰方接收中国政府第二批援泰抗疫物资。巴育说：“中国政府全力支持泰国抗疫，充分体现了泰中深厚情谊。中方承诺把研发成功的疫苗作为全球公共产品，我们对此十分赞赏。”他叮嘱泰公共卫生部工作人员：“一定要使用好中国提供的物资，这代表着两国兄弟般的情谊。”

“中国的支持坚定了泰国战胜疫情的决心”，阿努廷说，“我多次出席中国政府、企业、民间向泰国捐赠医疗物资的活动，每次都很感动。这些物资在泰国抗疫中发挥了重要作用，让我们拥有了与病毒斗争的武器。”

泰国各大媒体积极报道中国对泰国的物资援助。泰国公共电视台报道：“援助急需的医疗物资体现了中国对泰国的真诚帮助，彰显了两国的深厚情谊。”

中方还通过视频会议等方式，同泰方分享疫情信息和抗疫经验。泰国玛西隆大学西拉里医学院是泰国公立医疗系统里最权威的医学研究和临床诊疗机构之一。院长巴信表示：“我们把中方提供的信息和经验运用到实际诊疗过程，对于泰国有效抗击疫情很有帮助。”

近期，泰国民调机构“超级民调”发布了一项名为“泰国抗疫中的至交好友是谁”的投票。结果显示，中国的得票率最高。公务员潘亚说：“中国在关键时刻向泰国伸出援手，是真正的朋友！”

“越来越多中国企业落户泰国，将进一步助力泰国优化产业结构”

中国已连续7年是泰国最大的贸易伙伴，2019年成为泰国最大外资来源国。近年来，泰国政府大力推动“泰国4.0”“东部经济走廊”建设，同共建“一带一路”加强对接。双方积极推动电子商务等创新领域合作，中泰全面战略合作伙伴关系不断得到新发展。

泰中罗勇工业园位于曼谷东南100多公里处的罗勇府，那里是泰国重要的工业基地，也是“东部经济走廊”核心区域。作为中国首批境外经贸合作区之一，泰中罗勇工业园发展迅速，从建园之初的30多家企业，到现在已增加到150多家。记者了解到，当前园区内的绝大部分企业在严格防疫的前提下坚持正常生产。据泰中罗勇工业园高级顾问徐根罗介绍，许多中资企业已实现属地化运作，园区内中方员工只占10%。“园区各项生产基本未受影响，保持正常运作”。

截至今年5月底，罗勇工业园累计生产工业总值超160亿美元。泰国副总理威萨努表示，罗勇工业园为促进泰中经贸合作起到了关键作用，为泰国经济发展作出了巨大贡献。“越来越多中国企业落户泰国，将进一步助力泰国优化产业结构，提升经济发展水平。”

泰国中华总商会副主席奔勇表示，面对疫情和国际形势的不确定性，中泰两国积极携手应对挑战。共建“一带一路”同“泰国4.0”“东部经济走廊”规划对接，可以实现优势互补，推动新经济、新业态发展。“与中国的各领域合作，将为疫情后泰国经济复苏带来更大动力。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 03 版）