协调推进养老服务体系建设

长期以来，党和政府高度重视养老服务事业发展，我国养老服务体系建设取得重要进展，以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系建设目标逐渐清晰，养老服务政策支持体系初步形成，养老机构标准化建设取得显著成效，长期护理保险制度试点有序推进。但也应看到，我国已成为世界上老年人口最多的国家，养老服务体系发展不平衡不充分问题尚未得到根本解决。党的十九届四中全会《决定》提出“加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”，为协调推进我国养老服务体系建设指明了方向。

居家社区机构相协调，就是要发挥家庭、社区和机构各自优势，促进各种养老服务方式融合发展。居家养老的优势在地点，即让老年人身处自己熟悉的环境中；机构养老的优势在服务，即向老年人提供专业化、标准化养老服务；社区养老的优势在平台和连接，即一边连接着对其有充分信任感的老年人，一边连接着各种养老服务供应机构。促进居家社区机构相协调，一是引导机构通过连锁化运营等方式进入社区，并提供上门居家养老服务，使老年人在熟悉的家庭环境中得到专业机构提供的服务。二是以社区为平台，以社区老年人养老需求为导向，整合社区周边的养老服务机构为老年人提供服务，从而使社区从直接服务提供者转变为连接需求与供给的平台，进而充分调动社区周边相关机构参与养老服务体系建设的积极性，满足社区老人多样化的养老需求。

医养康养相结合，就是要兼顾服务对象的共性和个性，在为不同健康状况的老人提供不同服务项目的基础上，充分考虑到老年人健康状况的动态变化，设计具有可选择性的养老服务包，从而向全体老年人提供可以满足他们不同需求的整体解决方案。促进医养康养相结合，需要以老年人的生活照料服务为基础，既针对有医疗需求的老年人，为其提供相应的医疗服务；又为健康老年人提供教育、旅游、养生和社会参与等有益身心健康的服务项目。

加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，需要充分调动各种资源，激发各类主体参与养老服务体系建设的积极性。一是充分发挥家庭的作用。虽然伴随着家庭结构的小型化，家庭在养老方面的支持功能趋于弱化，但家庭成员在养老服务尤其是精神慰藉等方面的作用仍难以替代。必须加大政策支持力度，充分发挥家庭成员在满足老年人情感需求等方面的作用。二是充分调动相关行业市场主体的积极性。医养康养相结合，意味着养老服务所涉及的行业从传统的老年人护理和老年医疗拓展到健康教育、适老环境改造、老年人技能培训、老年人旅居等多个行业，为这些行业的发展带来了巨大机遇。要充分调动这些行业中市场主体的积极性，使其在服务好老年人的同时实现自身发展。三是充分发挥社会组织尤其是老年人组织的作用。通过政府购买服务等方式，引导、鼓励和支持社会组织为老年人提供专业服务，并将其作为老年人扩大社会参与、促进自我实现的重要平台，增进老年人身心健康与社会认同。四是充分发挥低龄健康老年人的作用。在老年人群体中，低龄健康老年人具有较强的社会参与意识，可以成为养老服务的补充力量。可以通过设立“时间银行”、成立老年人志愿服务队等多种形式，发扬互助传统，鼓励低龄健康老年人为需要帮助的老年人提供力所能及的服务。

（执笔：鲁 全）

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 09 版）