筑牢守护生命的“红色堤坝”

今年入汛以来，全国多地出现严重洪涝灾害，防汛形势十分严峻。习近平总书记多次作出重要指示，要求尽最大努力保障人民群众生命财产安全。各级党组织和广大党员干部深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚决把使命放在心上、把责任扛在肩上，全力以赴防大汛、抢大险、救大灾，在抗洪一线筑起一道道牢不可摧的“红色堤坝”，用实际行动践行着初心使命，守护着人民群众生命财产安全。

闻“汛”而动 闻令而行

向着迎战洪水最前沿火速集结

汛情紧急，考验责任担当；抢险救灾，见证初心使命。面对严峻汛情，各级党组织把确保人民生命安全放在首位，第一时间吹响防汛救灾“集结号”。

及时动员部署。重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江、贵州等省份快速反应，启动应急响应，召开专题会议，对防汛救灾工作进行安排部署。江西九江市、萍乡市召开防汛工作调度会，建立市领导包县、县领导包乡、乡干部包村、村干部包组、组干部包户五级联防体系，层层压实防汛责任。安徽宣城市先后召开防汛会商会、调度会8次，分析研判雨情水情，安排部署相关工作。云南昭通市发出通知，号召各级党组织和广大党员干部把抗洪抢险作为当前最紧迫的任务，全力推进防汛救灾和防范化解因灾致贫返贫工作。湖南靖州苗族侗族自治县召开四套班子和各单位主要负责同志参加的紧急会议，部署抗灾救灾工作。广西柳州市城中区要求党员干部全员上岗、严阵以待，全力应对、死盯死守，确保人民群众生命财产安全。

立即启动预案。各地普遍迅速成立防汛工作领导小组或应急指挥部，全力组织抗洪抢险。湖北省延续疫情防控战时机制，建立统一领导、权责匹配、平战结合的防汛救灾指挥体制和应急机制，组建统筹协调、信息研判、会商调度、综合保障、抢险救援等指挥编组。重庆綦江区面对1998年以来最大洪峰，立即启动防汛救灾应急预案，组织2万余人的抢险队伍，紧急转移群众5万多人，实现群众零伤亡。湖北黄冈市市直机关1000余名党员干部、沿江6县市近万名党员干部群众驻守长江干支堤，设立棚哨386处、24小时巡堤查险。广西融水苗族自治县20个乡镇、所有部门的4000多名党员干部迅速进入“战时”状态，投入抗洪抢险、群众转移等工作。

迅速投入战斗。安徽芜湖市委组织部紧急选派145名市直机关党员干部，分为2个工作组、9支突击队连夜奔赴汛情紧急的乡镇、街道参与防汛抢险；镜湖区所有包保区领导第一时间下沉街道，吃住工作在巡堤排险一线，84名街道党工委班子成员驻点负责抢险救灾，带队进行24小时巡查值守。合肥市面对辖区内无为大堤外长江水位逼近1954年历史最高值的严峻形势，迅速动员党员干部投入防汛抢险工作，组织1200余人驻堤巡守。浙江杭州市富阳区11400名党员干部，深入326个受灾村（社区），入户走访30多万次，排摸城区底层房屋住户1万多户，协助转移地下室车辆4.6万辆。武警江西总队景德镇支队接到前往珠山区观音阁沿江低洼地区抢险的任务后，连夜组织50名党员赶赴现场，连续奋战近3个小时，搬运沙袋3000余袋，筑起防洪堤坝150米，确保洪峰不漫过堤坝。

高扬旗帜 勇斗洪魔

筑起一个个冲不垮的“红色堡垒”

“一个支部一段堤”。洪灾袭来，各级党组织火速行动；骤雨急流，党的旗帜迎风飘扬。面对滚滚洪流，各级党组织与洪峰较量、与风雨搏击，成为广大党员干部群众最坚实的依靠。

机关党组织投身一线。江西丰城市公安局、交警大队、城管局以及红十字会曙光救援队组成党员突击队，紧急调运橡皮艇、摆渡船，在火车站接送往返旅客2000余名。7月8日凌晨，安徽歙县教育部门为保障当日高考顺利进行，紧急动员党员干部在通往考点必经路段的2处积水点连夜搭设浮桥，并调集40余辆应急车辆、30余艘冲锋舟、40余支应急小分队随时待命。浙江建德市1万余名机关党员干部开展网格化排查，“走村不漏户、户户见干部”，转移群众达6900余人。重庆市卫生健康委及时调派专家赶赴灾情较重的区县，指导开展环境消毒、四害消杀、疾病监测等工作，并督促市急救医疗中心等单位安排专家备勤，确保1小时内赶赴灾区支援。广东惠州市应急管理、水利、消防等部门党组织迅速集结救援人员1.2万余人，集中对灾情严重地区实施抢险救援，安全转移群众19564人。

基层党组织挺立一线。面对汛情，江西南昌市青云谱区各镇街、村社党组织及时安排党员干部深入楼栋、村组，逐户排查受灾情况，解救被困群众，并主动为空巢老人、行动不便的家庭提供送菜买药等服务，累计帮助受困群众500余人。湖北洪湖市1300多个党支部全部投入到防汛战役中，在全市设立568个责任牌、生死牌，搭建1500余个哨棚、悬挂3000余面党旗，4300名党员每天在一线严防死守。安徽泾县马鞍村党总支组织30余名党员群众成立防汛应急突击队，安全转移老弱妇孺、危房群众160余人。安徽阳光水泥有限公司党支部主动承担所在镇的300米圩堤值守工作，无偿提供挖机、铲车等设备5台、沙包500个，在重要路段铺垫沙石，保证防汛道路畅通，并组织党员24小时轮流值守。

临时党组织建在一线。为确保安全度汛，江西鄱阳县鄱阳镇在沿河圩、问桂道圩等5个圩堤上搭起帐篷，成立临时党支部，组织以党员和村社干部为骨干的志愿服务队投入防汛抢险；抚州市临川区发动区、镇、村1200余名党员干部下沉防汛一线，在河道、山塘、水库等防汛前线成立312个临时党支部。江苏苏州市在汛情一线全面推广“行动支部”工作法，建立监测预警、隐患排查、应急处置等“行动支部”485个，坚守河道一线，排除行洪堤防隐患。湖南湘阴县静河镇组建临时党支部6个、党员志愿服务队10支，在12公里责任堤段24小时轮班值守。安徽南陵县把临时党支部建在大堤和圩口上、建在转移群众安置点上、建在抢险突击队中，共成立临时党支部124个，组织党员干部全力投入抗洪抢险。

攻坚克难 冲锋在前

危难时刻出现在群众最需要的地方

汛情就是“集结号”，险情就是“冲锋号”，我是党员我带头，一名党员就是一面旗帜。哪里汛情最急，哪里险情最重，哪里就能看到党员干部的身影，他们无惧艰险、不畏生死，成为人民群众的主心骨。

领导干部靠前指挥。江西建立省领导防汛包片分工负责制，11位省领导分包全省11个设区市，下沉汛情一线调度指导。安徽合肥市、亳州市、宿州市、六安市、安庆市严格落实行政首长负责的防汛责任制，建立完善市县乡村四级防汛工作体系，做到分级负责、分片包干、分项落实。湖北恩施土家族苗族自治州特大暴雨来袭，联系包保主城区社区的23名州级领导迅速深入责任社区现场指挥防汛救灾，示范带动200余名县市领导深入各自联系乡镇（街道）、村（社区）一线指导，确保防汛救灾组织领导有序有力。江西泰和县34名县处级领导第一时间深入23个乡镇（场）联系指导，包片负责防汛抗洪工作。面对暴雨袭击，湖南吉首市市领导按照联系乡镇（街道）、分管单位、分管或责任项目工地分工，连夜深入一线指导防汛抗灾工作120余次。吉首市己略乡副乡长石顺勤身患高血压，仍通宵达旦巡查防汛、转移群众、忘我工作，因体力不支晕倒在防汛一线。

突击队员冲在前头。在抗洪一线，各级党组织纷纷成立党员突击队、先锋队、服务队等，充分发挥党员先锋模范作用。安徽滁州市委组织部以年轻党员干部和村级后备干部等为主体，组建党员先锋队500多支，设立党员先锋岗2万多个，全力支持防汛抗洪一线。安徽芜湖市鸠江区组织4000多名党员组建抗洪抢险突击队270多支，按照每百米设立1个党员责任区、每公里10至15人的要求，日夜驻守在274公里的防汛大堤上。江西南昌市新建区城管大队党支部成立150人的内涝抢险党员突击队，连夜冒雨在城区大街小巷巡查，排查重点积水低洼地段，及时排除险情。贵州遵义市组织各类抗洪抢险救灾“党员突击队”“党员志愿者服务队”2738支，5万多名党员参与应急值守、灾害监测、群众转移安置等工作，共转移安置群众11万多人。

党员干部身先士卒。广大党员干部舍小家、为大家，前赴后继、接续奋战在防汛抢险一线，用血肉之躯筑起守护群众安全的“钢铁之堤”。江西安义县鼎湖镇水管站长、老党员张师深即将退休，仍坚持每天从清晨巡堤至深夜，他说“虽然马上要退休了，但我要站好最后一班岗”。“调头，稳住，不要怕”，这是安徽庐江县消防救援大队政治教导员陈陆生前说的最后一句话。他在带领队员们展开救援行动中，双腿过敏发炎，同事劝他多休息，他却说抢险任务重，还能坚持，在石大圩漫堤决口后第二次救援时，不幸落水遇难。湖北武汉市新洲区辛冲街道水务服务中心主任舒明智在防汛抢险一线连续奋战35个日夜，曾现场指挥调度600余名党员群众耗时22小时筑起1000多米长的子堤，有效保护了周边4个行政村；7月13日，仍在抢险的他脸色苍白，同事强行将他拉到车上，可刚上车却说：“你们不要管我，赶快到堤上去！”说完就昏过去了，突发脑溢血去世。

干群一心 守护家园

众志成城打赢防汛救灾这场硬仗

越是危难关头，越需要同舟共济；越是关键时刻，越需要万众一心。在与洪水搏斗的日日夜夜，党员群众一条心，干部群众一股劲，汇聚成无坚不摧、无难不克、无往不胜的强大力量。

多种方式引导。灾区各级各类党组织通过发出倡议书、招募志愿者、举办主题党日等方式，引导广大干部群众投入抗洪一线。江西彭泽县委组织部发出倡议，号召全县各级党组织和广大党员、干部、人才全力投入防汛抗洪保卫战。安徽当涂县姑孰镇在总长50.9公里的防汛大堤上，组织千余名党员开展了一场既简朴又充满激情的主题党日活动，号召党员当好防汛抗洪“顶梁柱”，保护好身后的人民群众。江西南昌县委组织部及各乡镇向广大群众发出倡议书，组成200多人的社会人士志愿防洪突击队，引导全县6000多名村民志愿者、400多名青年志愿者、380多名巾帼志愿者积极投入防汛救灾工作。江西九江市江洲镇党委发出一句“家乡需要你”倡议，4000多名游子火速归乡，投入到抗洪一线。

多支队伍参与。为充实基层防汛力量，安徽铜陵市从市县两级抽调近3000名机关干部下沉一线，按照定人、定岗、定时、定责要求，开展防汛应急值守及拉网式排查。第一书记们为了防汛整日奔波忙碌，身患糖尿病的安徽广德市杨滩镇莫村村下派第一书记孙爱军，带着胰岛素在防汛一线驻守近一个月。广西河池市成立120多支由第一书记、驻村工作队员组成的“灾后工作队”，宣传上级受灾补助政策，逐村逐屯建立受灾清单台账，做好灾后救助保障，全力把灾害带来的影响降到最低。在防汛的关键期，一些老党员、老支书主动站出来，72岁的江西德安县磨溪乡磨溪村乡贤会长魏建忠主动率领由退休老师、老劳模等组成的53名平均年龄65岁的乡贤队伍，监测水情、走访民户，以行动回报桑梓。江苏淮安市洪泽区组织防汛经验丰富的老党员、老干部、老水利专家等，成立防汛抢险党员技术专家服务队，积极参与汛情研判等工作。志愿者队伍是防汛一线的亮丽风景线，安徽繁昌县供电公司党委的20余名党员组成志愿服务队，应召赶赴汛情严峻的黄浒圩堤架设照明线路，经过近8小时酣战，架设照明线路12.5公里，安装应急照明灯550盏。

多方力量支持。入汛以来，不少非公企业党组织积极参与防汛救灾、捐款捐物。安徽芜湖市富林水利工程有限公司主动对接县水务局、六郎镇等，组织专业技术人员40名、大型机械设备30台，成立全县首支社会化防汛抢险专业队伍，由县防汛抗旱指挥部统一调度指挥。湖南常德市鼎城区200多个两新组织为防汛一线联合捐献1500多顶遮雨棚和价值近30万元的方便食品。安徽无为市花渡河上游港埠圩内河水暴涨，河内杂草、漂浮物严重影响泄洪，赫店镇二埠村党员致富带头人张忠华自发带领厂里20多名工人跳入河中清理杂物，经3个多小时努力，终于将河道疏通。

沧海横流，方显英雄本色；初心使命，汇聚强大力量。在党中央的坚强领导下，各级党组织和广大党员干部日夜奋战在防汛一线，不辱职责使命、不负人民重托，于洪峰来袭时勇斗滔天巨浪，在狂风暴雨中守护万家灯火，用责任和担当谱写了一曲曲感天动地的红色赞歌。

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 06 版）