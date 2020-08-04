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大连全面进行城乡疫情排查

2020年08月04日08:39 来源：人民网－人民日报

本报大连8月3日电  （记者王金海）3日，在完成主城区400多万全员核酸检测的基础上，大连开始对大连湾高风险地区、香炉礁工人村和金普新区等中风险地区居民进行第二次全面核酸检测。同时，开始大范围铺开下辖普兰店区、瓦房店市、庄河市、长海县全员核酸检测工作，力争3天完成所有人员核酸检测。

大连优化登记、核对、采样等作业流程，提升人员调配效率。大连市卫生健康委派出3个督导组，深入北部地区的城区及乡镇村屯，现场指导并协调解决核酸检测过程中的困难问题。

大连落实城乡社区防控工作责任，全面加强城乡社区网格化管理和包保责任的落实。积极统筹协调，优先保障疫情防控一线城乡社区工作者的防护需要，组织开展面向社区一线工作者的医疗卫生知识、疫情防控知识培训。

辽宁省统筹全省多方力量，快速提升核酸检测能力。全省13个市、3家省属医院派出167人16支核酸检测医疗队；紧急动员9个市、5家医疗机构和10家第三方检测机构承接大连市核酸检测任务。目前日核酸检测能力已超过100万人份。

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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