高温易引发心脑血管危急重症 医生驾驶员携手架起危急重症急救“高速路”

中伏已至，上海迎来了高温天气“最强时段”。酷暑之中，乘客如果在出租车上突发心脑血管疾病等危急重症，心跳骤停该怎么办？如何尽早实施有效的心肺复苏？

3日，此间医护与相关出租车运营企业联合开展“心肺复苏”(CPR)安全演练。在上海远大心胸医院心内科主任李亚维的指导下， 医护人员带领数十名出租车驾驶员共同演练心肺复苏的操作：判断是否丧失意识、有无自主呼吸、有无脉搏，进行胸外心脏按压、人工呼吸等。

李亚维介绍了突发心脑血管疾病等危急重症患者的发病症状。据悉，危急重症患者发病急骤，情况危重，进展迅速，一旦出现心脏骤停，身边人必须争分夺秒，及时采取现场心肺复苏，才有可能挽救生命。

李亚维主任表示，出租车是乘客出行的主要交通工具之一，一旦有乘客发生意外，司机是离患者最近的人，倘若抓住黄金四分钟，就极有可能挽回一条生命。

企业巾帼班组女驾驶员任丽丽表示：“通过专家面对面答疑解惑，手把手教授心肺复苏的标准动作和施救流程，我们受益匪浅。现在，天气非常炎热，出租车司机经常会遇到一些突发紧急情况，如果的哥、的姐们都能具备一些急救能力，一定会为挽救生命争取宝贵时间。”

企业党支部书记袁菁接受采访时表示，专业的“心肺复苏”指导，不仅丰富了司机的急救知识，还提高了他们在心脏疾病方面的应急处置能力，以更好地应对工作中的一些突发情况。

当日，关于心血管疾病患者如何安然度夏，李亚维提出了多条建议，包括：民众多吃绿叶蔬菜水果、豆类和黑木耳，补充足够蛋白质摄入，每天喝水量至少2000毫升，避免身体缺水时引起的血液粘稠度升高。同时，这位专家指出，民众应避免过度紧张、激动或大喜大悲导致动脉血管异常收缩，诱发心肌梗死或心绞痛。室内空调温度不要太低，避免忽冷忽热致使血管突然收缩，引起心血管意外事件。李亚维还提出，应避免过度运动、避免熬夜。(陈静 徐兰青)