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首尔中国文化中心举办中韩合作抗疫展

2020年08月04日08:39 来源：人民网－人民日报

本报首尔8月3日电  （记者马菲）“守望相助、共克时艰——中韩合作抗疫展”近日在首尔中国文化中心举办。这是在疫情防控期间，首尔中国文化中心举办的首场线下活动。

展览现场，“中韩携手抗击疫情图片回顾”“中韩及世界各国携手抗疫视频放映”等板块以图片、视频等方式展现了中韩两国政府及社会各界互帮互助、同舟共济的友好情谊。墙上悬挂着中韩各界互相援助物资的捐赠牌，大屏幕循环播放着中韩民众守望相助的感人故事。

中国驻韩国大使邢海明表示，在两国人民携手抗击疫情的同时，两国文化艺术界也开展合作，用艺术作品谱写抗疫的感人篇章，极大鼓舞了英勇抗疫的两国人民。“希望中韩文化艺术界开展更多紧密合作，加强人文交流互鉴，促进民心相知相通。”

韩国艺术文化团体总联合会会长李范宪表示，此次展览彰显了韩中交流合作的重要意义。希望今后两国文化艺术界能进行更广泛的交流，携手共同发展。

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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