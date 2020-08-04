中非团结抗疫特别峰会是刚果（布）主流媒体近段时间报道的热门话题。习近平主席在峰会上提出，要坚定不移携手抗击疫情、坚定不移推进中非合作、坚定不移践行多边主义、坚定不移推进中非友好。这四个“坚定不移”指明了中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向，也为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量，获得非洲各国高度赞赏，引发国际社会广泛共鸣。

新冠肺炎疫情是人类社会共同的敌人，没有哪个国家可以置身事外、独善其身。中国始终秉持人类命运共同体理念，坚持与世界各国开展抗疫合作。非洲国家大多医疗体系薄弱，抗疫情、稳经济、保民生任务艰巨，中国心系非洲人民的生命安全和身体健康，向非洲国家提供力所能及的抗疫援助，是出于兄弟情谊，也是履行大国责任的道义之举。在中非团结抗疫特别峰会上，习近平主席宣布包括在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务、提前于年内开工建设非洲疾控中心总部、加快中非友好医院建设和中非对口医院合作、承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后愿率先惠及非洲国家等一系列重要措施。这些措施真诚务实、暖心惠民，充分显示了中方“想朋友之所想，急朋友之所急”的深情厚谊，受到非洲国家广泛好评。

中国与刚果（布）的友谊源远流长、历久弥坚。真诚友好、守望相助是两国之间的优良传统和宝贵财富。无论是中国青海玉树发生地震，还是刚果（布）政府遭遇经济财政危机，每当一方有难，另一方都会挺身而出、仗义相助，有力印证了中刚命运共同体的内涵。

面对新冠肺炎疫情，中刚再次相互支持、并肩战斗，双方政治互信更加牢固，友谊再次升华。在中国抗击疫情的关键时刻，刚果（布）总统萨苏、刚果（布）刚果劳动党总书记穆萨分别向中方致慰问信，黑角市政府向友好城市苏州捐赠了1万只口罩，第一时间为抗疫战斗中的中国人民送去温暖。刚果（布）疫情暴发后，中国政府、企业和民间多次向刚方提供抗疫物资援助，中国政府还派遣抗疫医疗专家组驰援刚果（布），在首都布拉柴维尔和黑角市开展抗疫经验交流和业务培训。刚果（布）总理穆安巴在会见专家组时动情地说：“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里清清楚楚。”

事实反复证明，构建更加紧密的中刚、中非命运共同体正寓于逆境中互不抛弃、真心实意为彼此利益着想的生动实践中。展望未来，中方将继续全力支持包括刚果（布）在内的非洲国家开展抗疫行动，以健康卫生、复工复产、改善民生为重点，加强共建“一带一路”，加快落实中非团结抗疫特别峰会的重要共识和2018年中非合作论坛北京峰会成果，推动中刚、中非合作迈上新台阶。

（作者为中国驻刚果共和国大使）

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 03 版）