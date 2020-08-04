复航不到2个月，全球多艘邮轮再现新冠感染事件

中新网8月4日电 综合报道，受新冠肺炎疫情影响，全球邮轮停航数月，6月中旬重启后，又有多艘邮轮“中招”。包括前往北极的“罗尔德 阿蒙森”号豪华邮轮，巡游太平洋的 “保罗 高更”号邮轮，和爱达邮轮公司的两艘邮轮。

“罗尔德 阿蒙森”号由挪威Hurtigruten公司拥有。挪威卫生官员表示，“罗尔德 阿蒙森”号邮轮的158名船员中有36人感染。然而，该邮轮上178名乘客已经获准上岸，令当局追踪工作变得十分困难。该艘邮轮自7月17日至今共接载过387名乘客，已有4名乘客确诊。

目前，挪威当局正在确定乘客位置，并通知他们进行自我隔离。挪威公共卫生研究所高级主管表示，预计乘客确诊数字会增加。

“保罗 高更”号邮轮在太平洋航行途中，发现一名22岁的美国乘客新冠病毒检测呈阳性，其后立即返航。该公司发言人称，这名无症状感染者已经下船，并接受隔离。目前其他乘客都留在船上隔离观察，暂未知乘客数量。

此前，爱达邮轮公司的“AIDAblu”和“AIDAmar”两艘邮轮共计10名船员新冠检测呈阳性。据悉，这些船员是在德国登船时接受了预防性检测，并在隔离期间收到了阳性结果。目前，这些船员已经被撤下船只。