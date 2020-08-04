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香港特区政府：禁止食肆晚市堂食等措施延长7天

2020年08月04日08:27 来源：中国新闻网

中新社香港8月3日电 香港特区政府3日宣布，延长现行已实施的社交距离措施，包括餐饮业晚市禁止提供堂食、关闭表列处所及要求任何人在进入或身处任何公众地方时须一直佩戴口罩，为期7天至8月11日。

特区政府公布将就《预防及控制疾病规例》第599F章、第599G章及第599I章下的指示及指明刊宪，以延续现行已实施的社交距离措施。上述指示及指明将由8月5日零时零分起生效，为期7天，直至8月11日。

具体措施包括：餐饮处所在每日下午6时至翌日早上4时59分，须停止供应堂食。餐饮处所内的顾客数目，在任何时间均不得超过该处所通常座位数目的一半，不多于2人同坐一桌，且桌子之间至少有1.5米距离，或设有隔板作出有效分隔等；继续关闭浴室、健身中心、游乐场所等表列处所；要求任何人在进入或身处任何公众地方时须一直佩戴口罩。

特区政府发言人表示，鉴于疫情持续严峻，特区政府认为有需要延续相关的社交距离措施。发言人又说，近期出现为数不少源头不明的本地个案，显示社区有持续的隐形传播链。最新的公共卫生风险评估显示，自香港出现疫情以来，现时疫情在社区大规模暴发的风险为最高。

发言人强烈呼吁市民继续尽量留在家中，减少不必要的外出，减少外出用膳，并避免不必要的社交活动，包括私人聚会。同心抗疫，不要松懈，从而减低社区传播以至切断社区传播链。发言人强调，市民时刻保持个人和环境卫生，对预防个人受感染和防止病毒在社区扩散，以及纾缓目前医疗系统的沉重负荷，至为关键。

(责编：许心怡、崔元苑)


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