7名感染新冠肺炎的在马拉维中国公民基本康复

中新网8月3日电 据中国驻马拉维大使馆微信公众号消息，截至8月1日，在马中国公民共有7人新冠肺炎核酸检测结果呈阳性(其中2人无症状)，经中国援马医疗队指导及时服药治疗并进行居家隔离后，均已基本康复，其中1名侨胞复检呈阴性。中国驻马拉维使馆对医疗队、侨社和广大侨胞对上述同胞所给予的关爱和支持感到欣慰，并共同祝愿他们早日完全康复。

近期，马拉维新增确诊人数迅速上升，且多数为社区传播，疫情防控形势严峻。从上述确诊侨胞的患病经历看，大部分能做到在日常工作、生活中做好防护并尽量居家隔离，在出现咳嗽、发热等症状时及时通知使馆，并在医疗队指导下进行观察治疗；但也有极个别同胞疫情防范意识仍不够强，存在外出聚会、出现疑似症状未及时自我隔离并报告使馆和医疗队等情况。

中国驻马拉维使馆再次提醒全体在马中国公民保持高度警惕，切不可因上述侨胞陆续康复而产生麻痹大意思想，严格做到保持社交距离，平时尽量避免与他人接触，外出戴口罩、手套，勤洗手，不串门、不聚集，密切关注并遵守马方相关防疫举措。如出现疑似新冠症状，请及时拨打马疫情热线电话进行检测并向使馆和医疗队报告，做到早发现、早治疗、早康复。使馆将继续与所有在马公民团结一致，冷静应对，守望相助，共克时艰。