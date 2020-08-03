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8月2日辽宁新增8例本土新冠肺炎确诊病例 新增1例境外输入确诊病例

2020年08月03日17:10 来源：人民网-辽宁频道

　　8月2日0时至24时，辽宁省新增8例本土新冠肺炎确诊病例，均为大连市报告病例（普通型3例、轻型5例），其中5例为无症状感染者转归确诊病例。新增1例境外输入确诊病例（来自美国），为沈阳市报告病例，属普通型病例。无新增治愈出院病例。

　　截至8月2日24时，全省累计报告确诊病例253例（含境外输入34例），治愈出院160例，死亡2例，在院治疗91例。目前，尚有30例无症状感染者在定点医院隔离治疗。

　　新增境外输入确诊病例宇某，女，42岁，黑龙江哈尔滨人。7月29日，由美国乘坐DL4817、DL159、KE831等航班途径韩国，于7月31日抵达沈阳。按照入境人员疫情防控规定，机场海关对其采集标本后，在防护措施下转运至集中隔离观察点实施集中隔离观察。当日，沈阳海关报告其核酸呈弱阳性。8月1日，沈阳市疾控中心采集其深层痰标本，核酸检测结果为阳性，立即转运至省新冠肺炎集中救治沈阳中心进一步诊断治疗。8月2日，结合临床症状，经省级专家组会诊诊断为新型冠状病毒肺炎普通型确诊病例，目前病情平稳。该患者入境后采取闭环管理。

(责编：许晓华、李轶群)


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