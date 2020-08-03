8月2日新疆（含兵团）新增新冠肺炎确诊病例28例、无症状感染者8例
人民网乌鲁木齐8月3日电 据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，8月2日0时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例28例，新增无症状感染者8例，均在乌鲁木齐市；新增治愈出院确诊病例7例，无症状感染者解除医学观察4例，均在乌鲁木齐市；重症转普通型1例。
截至8月2日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例590例(危重症5例、重症21例)，其中乌鲁木齐市586例、喀什地区2例（乌鲁木齐市输入病例1例、乌鲁木齐市疫情关联病例1例）、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）、兵团1例；现有无症状感染者116例，其中乌鲁木齐市114例、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）、兵团1例；尚有14939人正在接受医学观察。
7月15日0时至8月2日24时，累计治愈出院确诊病例30例，无症状感染者解除医学观察26例，均在乌鲁木齐市。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn