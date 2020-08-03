澳维州病例激增进入“灾难状态” 墨尔本实施宵禁

中新网8月3日电 综合报道，由于新冠病例激增，8月2日，澳大利亚人口第二多的维多利亚州宣布进入“灾难状态”，同时在首府墨尔本实施宵禁。

当天，维州新增671例确诊病例和7起死亡病例。州政府官员说，由于社区传播病例和源头不明病例增多，当局被迫实施新的限制措施。新措施将实施至少六周。

截至目前，澳大利亚累计逾1.7万人确诊，其中维州疫情最为严峻，累计确诊逾1.1万例，且绝大部分新增个案来源不明，在2日新增的671例中，仅73例知道来源。

在这之前，州政府已经对墨尔本居民下达为期六周的居家令。维州州长安德鲁斯2日在电视直播的记者会上说：“现行规定每天避免了成千上万的病例……但效果还不够快。”安德鲁斯宣布，维州由“紧急状态”提升至“灾难状态”，首府墨尔本于当晚八时起实施“晚八朝五”的宵禁令。

新措施还规定，墨尔本居民只能在离家5公里范围内购物和锻炼，一个家庭每天只限一人外出购物，锻炼一天一次，时间控制在一个小时之内。

墨尔本以外的维州其他城市则从当地时间5日午夜起实行第三阶段封城措施。另外，维州大部分学校及大学5日起将恢复在家上课，幼儿园及日间托儿中心从6日起关闭。

从5日开始，维州所有学校将改成远程学习。超市可继续营业，已经禁止堂食的餐馆可继续提供外卖服务。

尽管当局表明超市将继续开放，但大批墨尔本市民仍赶紧购买必需品，多间超市大排长龙。连锁超市Woolworths宣布，对厕纸、洗手液、面粉、意粉、鸡蛋、急冻食品等50多项商品实施限购令，每人限买两件。

澳大利亚政府支持维州的新措施。总理莫里森在社交网站上表示，制止新冠病毒传播是非常必要的，“我们将团结一致，克服难关”。

联邦卫生部长亨特在电视直播的记者会上说，联邦政府以沉重的心情支持这些措施，“我们这样做是因为它们将有助于挽救和保护生命”。