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乌鲁木齐市对确诊、疑似患者及无症状感染者全部免费救治

2020年08月03日08:26 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社乌鲁木齐8月2日电  （记者李志浩、潘莹）新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市医疗保障局党组书记何新国8月2日在新闻发布会上表示，乌鲁木齐市对确诊和疑似患者及无症状感染者的医疗救治费用全部免费，确保患者及无症状感染者不因费用问题得不到及时救治，确保定点医疗机构不因医保总额预算管理规定影响救治。

　　何新国说，一是将国家卫健委下发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中覆盖的医疗服务项目和药品，全部临时纳入乌鲁木齐市医保基金支付范围。二是异地就医的确诊和疑似患者及无症状感染者，由医疗救治定点医院做好患者及无症状感染者信息记录和医疗费用台账，医保支付部分由就医地医保经办机构先行垫付，疫情结束后全国统一组织清算。三是未参保患者及无症状感染者产生的救治费用也是免费的。四是康复治疗费用结算方面，救治出院的新冠肺炎确诊患者、无症状感染者等实施康复治疗，所产生的医疗费用按照新冠肺炎医疗保障特殊政策进行结算，无法分割清楚非治疗新冠肺炎费用的，可一并按照新冠肺炎医疗保障特殊政策进行结算。

(责编：李轶群、许晓华)


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