“亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。”7月28日，在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上，中国国家主席习近平发表致辞，对亚投行发展提出建议，引发国际社会广泛关注。

后疫情时代，亚投行将何去何从？国际舆论普遍认为，习近平主席提到的4点具体建议为亚投行发展指明了方向，期待亚投行成为推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构和国际多边合作新典范。

践行多边主义

菲律宾《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神与世界各国共谋发展。中国对世界的承诺在亚投行身上得到最好体现，中国和亚投行所维护并倡导的文明、崇高、积极和包容以及对话与合作，在世界面临更多不确定性的当下尤显可贵。

路透社也以《习近平称中国始终支持多边主义 各国应努力形成更加积极的区域合作》为题，对致辞中阐释的多边主义理念进行了报道。

俄罗斯卫星通讯社关注到，习近平在致辞中提出，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构和国际多边合作新典范。

新加坡《联合早报》网站报道称，全球抗击新冠肺炎疫情的实践表明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。习近平说，解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。

埃及开罗大学经济与金融法教授瓦利德·贾巴拉说，亚投行在共赢基础上为各国发展提供重要融资渠道，是国际金融体系的重要组成部分。习近平主席提出将亚投行打造成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台，这一重要表态再次强调多边主义和共同发展的重要性，相信这将继续推动国际合作和发展。

助力全球抗疫

多家外媒关注亚投行在全球抗疫中发挥的作用。

俄罗斯卫星通讯社的报道指出，今年4月，亚投行宣布将设立初始额度为50亿美元的新冠肺炎危机恢复基金，对受疫情严重冲击的公共和私营部门机构提供快速融资。为满足成员需求，基金规模已提升至130亿美元。目前，亚投行已批准向越南、格鲁吉亚、巴基斯坦、土耳其、哈萨克斯坦等12个国家提供应对疫情相关贷款，总贷款额近56亿美元。此外，亚投行今年6月还在中国银行间债券市场发行30亿元人民币首笔熊猫债，筹集的资金将用于应对疫情。

巴基斯坦《商业记录报》称，亚投行批准的一笔5亿美元贷款，将致力于完善巴基斯坦的医疗卫生体系，帮助巴抗击疫情。

除了关注亚投行的抗疫投入，外媒对亚投行加大对基础设施投资、助力全球经济复苏充满期待。《日经亚洲评论》报道指出，鉴于疫情大流行给亚洲新兴经济体带来的经济损失，亚投行作为基础设施资金来源的重要性日益提高。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔指出，在新冠肺炎疫情大流行形势下，对基础设施可持续投资有助于经济复苏。习近平主席就亚投行发展提出的建议具有很强针对性，相信亚投行这一新的模式将有助于促进全球共同发展。

乌克兰鲍里斯·库尔兹当代中国研究所所长奥莉加·德罗博丘克对习近平主席强调亚投行要坚持开放包容深表赞同。她认为，除了基础设施建设领域，亚投行还在金融、贸易、教育以及抗击新冠肺炎疫情等医疗、卫生领域发挥日益重要的作用，成为服务亚洲、面向世界，具有国际影响力的新型国际合作机构和公共服务平台。

惠及世界经济

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授贝尔胡特斯法·科斯坦蒂诺斯表示，习近平主席提出要把亚投行打造成为推动全球共同发展的新型多边开发银行，这对非洲国家而言是缩短与世界其他地区发展差距的重要机遇，非洲国家将得以进一步推动基础设施建设、城市发展以及制造业和农业发展，改善贸易环境，实现共同发展。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，亚投行开业以来，为区域经济发展作出重要贡献。全球经济正面临严峻考验，亚投行肩负更加重要责任，应像习近平主席在致辞中指出的那样，聚焦共同发展、勇于开拓创新、创造最佳实践、坚持开放包容，支持并践行多边主义，为促进亚洲及其他地区经济社会发展提供新动力。

拉美社报道称，习近平在致辞中表示，亚投行本身是国际经济治理体系的新成员，应该顺势而为、应势而变，创新发展理念、业务模式、机构治理，通过灵活多样的发展融资产品，促进互联互通，推动绿色发展，支持技术进步。

路透社援引习近平致辞内容称，亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台，亚投行应该致力于服务所有成员发展需求，提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资，既要支持传统基础设施，也要支持新型基础设施。

中国在亚投行未来发展中扮演什么角色，也是外媒关注的重点。日本共同社报道称，习近平强调，中国将继续同各成员一道支持亚投行、办好亚投行，为国际社会应对风险挑战、实现共同发展作出更大贡献。