今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了正常的生产生活秩序，也给打赢脱贫攻坚战增加了难度。习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上发表的重要讲话，在科学分析疫情对脱贫攻坚影响的基础上作出科学部署，进一步坚定了我们对如期完成脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会的信心。当前，我们要深入研究常态化疫情防控对脱贫攻坚的影响，凝心聚力打赢脱贫攻坚战。

疫情对脱贫攻坚的影响体现在许多方面，包括外出务工受阻、扶贫产品销售和产业扶贫困难、扶贫项目停工、帮扶工作受到影响等。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，目前我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。但也要清醒地看到，我国防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重，同时境外疫情形势严峻复杂，我国面临的境外疫情输入风险仍然很大。还要看到，疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击和挑战，经济下行压力加大，不少企业、行业经营发展都面临困难。境外疫情扩散蔓延及其对世界经济的不利影响导致国际需求萎缩，对我国与外贸相关的行业带来压力。对此我们应深入分析，做到心中有数。有困难并不可怕，只要我们正视这些困难，深入研究困难产生的原因，就能够找到攻坚克难的办法，坚决打赢脱贫攻坚战。

习近平总书记指出：“我们在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就，彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。”成就来自优势，信心更来自优势。辩证唯物主义基本原理启示我们，既要承认疫情造成的困难是不以人的意志为转移的，同时也要承认发挥人的主观能动性能够增强战胜困难的力量。现在，脱贫攻坚的政策保障、资金支持和工作力量是充足的，更宝贵的是各级干部积累了丰富的经验。只要我们充分发挥中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势，绷紧弦、加把劲，坚定不移把党中央决策部署落实好，就完全有条件有能力如期完成脱贫攻坚目标任务。

危和机总是同生并存的，克服了危即是机。我们要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局，为如期完成脱贫攻坚目标任务创造有利条件。比如，疫情防控中兴起的新型生产生活方式会创造新的需求，为一些新兴产业发展提供有利机遇。这次疫情推动风险预警、信息溯源、远程医疗、无人配送、在线消费、自助零售、线上教育、视频会议、企业在线运营等新技术、新业态发展和消费模式创新，为新兴产业发展带来机遇。只要我们准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇，稳扎稳打，一步一个脚印继续向前，就能克服疫情对我国经济社会发展的影响，如期完成脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

（作者为上海财经大学教授、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 09 版）