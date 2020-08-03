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中央气象台继续发布台风蓝色预警

国家防总启动防汛防台风Ⅳ级响应

北方大部和南方部分地区将出现强降雨过程

2020年08月03日08:23 来源：人民网－人民日报

本报北京8月2日电  中央气象台8月2日18时继续发布台风蓝色预警，今年第4号台风“黑格比”的中心2日17时位于浙江省苍南县东南方大约600公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力8级。预计“黑格比”将以每小时15公里—20公里的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，登陆前强度将有所减弱，将于3日夜间在浙江南部到福建北部一带沿海登陆，登陆后强度迅速减弱。

记者从应急管理部获悉：受“黑格比”影响，3日夜间至4日，福建东北部沿海、浙江中东部、江苏东南部等地有中到大雨，浙江东南部沿海局地有暴雨到大暴雨。国家防总决定2日12时启动防汛防台风Ⅳ级应急响应。国家防总、应急管理部已向浙江省派出工作组协助指导台风防御工作。福建省防指决定2日17时提升防台风应急响应为Ⅲ级。

中央气象台于2日17时对台风“森拉克”停止编号。“森拉克”对广东省影响明显减弱，广东省防汛防旱防风总指挥部办公室、广东省应急管理厅决定于2日18时结束防风Ⅳ级应急响应；因本轮强降雨仍将持续，广东省仍维持防汛Ⅳ级应急响应。

国家防办、应急管理部2日召开防汛防台风会商会，与水利部、自然资源部、中国气象局会商研判雨情汛情和台风发展态势及其可能带来的影响。会议要求，密切监视台风“黑格比”发展动态，加强预报预警，提前组织船只回港避风和危险区域人员转移，重点抓好山洪、中小河流洪水、中小水库安全、地质灾害、城市内涝等灾害防范，确保人民群众生命安全。1日，国家防办就做好台风“黑格比”防御工作发出通知，要求浙江、福建、上海、江苏等省（市）防指全面开展风险隐患排查，提前对高空构筑物及路边易倒伏物进行加固或拆除，进一步排查城市排水管网、易积水点、地下空间内涝隐患，落实应急排涝和关停管控措施；重点抓好船只回港避风、海上作业人员和近海渔排养殖人员上岸避险，提前组织重点区域人员转移安置。

中国气象局台风与海洋气象预报中心高级工程师向纯怡表示，根据预报，8月上旬和中旬，随着大气环流的调整，可能还将有1到2个热带气旋生成。

记者从水利部获悉：水利部会商研判，预计3日—5日，西北东部、华北东部南部、黄淮东部北部、东北西部北部将有中到大雨。嫩江上游，黄河中游渭河、山陕区间和下游大汶河，海河南系漳卫河、子牙河水系，淮河沂沭泗水系，长江上游岷江、沱江，珠江流域粤桂琼沿海河流等可能出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能超警；长江中游干流石首以下江段及两湖水位持续缓退，湖南、湖北、安徽、江苏沿江河湖仍将维持高水位；太湖维持高水位缓退；淮河中游干流及洪泽湖水位波动缓退。水利部维持水旱灾害防御Ⅲ级应急响应。

（综合本报记者赵贝佳、王浩、丁怡婷、李刚、邵玉姿报道）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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