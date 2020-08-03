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《基本医疗保险用药管理暂行办法》9月1日起施行

保健品等不纳入医保

2020年08月03日08:23 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月2日电  （记者李红梅）记者从国家医保局获悉：《基本医疗保险用药管理暂行办法》已经国家医保局局务会审议通过，向社会公布，自2020年9月1日起施行。《暂行办法》明确，医保药品目录建立完善动态调整机制，原则上每年调整一次。滋补品、保健品、疫苗等不纳入目录，被有关部门列入负面清单的药品将被调出目录，价格或费用明显偏高且没有合理理由的药品、临床价值不确切可以被更好替代的药品也可以被调出目录。

　　《暂行办法》明确，国家《药品目录》中的西药和中成药分为“甲类药品”和“乙类药品”。“甲类药品”是临床治疗必需、使用广泛、疗效确切、同类药品中价格或治疗费用较低的药品。“乙类药品”是可供临床治疗选择使用，疗效确切、同类药品中比“甲类药品”价格或治疗费用略高的药品。协议期内谈判药品纳入“乙类药品”管理。参保人使用“甲类药品”按基本医疗保险规定的支付标准及分担办法支付；使用“乙类药品”按基本医疗保险规定的支付标准，先由参保人自付一定比例后，再按基本医疗保险规定的分担办法支付，个人先行自付的比例由省级或统筹地区医疗保障行政部门确定。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月03日 13 版）
(责编：李轶群、许晓华)


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