更好统筹疫情防控和经济社会发展

上半年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。经济稳步恢复，复工复产逐月好转，二季度经济增长明显好于预期，三大攻坚战扎实推进，经济结构持续优化，产业数字化、智能化转型明显加快，改革开放继续深化，人民生活得到有力保障。

7月30日，中共中央政治局会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。

当前经济形势仍然复杂严峻，如何更好统筹疫情防控和经济社会发展工作，具体应该从哪些方面着手？记者采访了专家学者。

牢牢把握扩大内需战略基点

激发消费意愿，拓展投资需求

从发展环境看，“长期以来，我国始终坚持扩大内需战略，对于推动经济转型升级、实现高质量发展提供了内生动力。尤其是2018年以来，我国外部环境发生明显变化，构建新发展格局亟待破题。”中央党校（国家行政学院）公共管理教研部副主任李江涛说，今年以来，在新冠肺炎疫情冲击下，外部环境更加复杂严峻，不稳定性不确定性增大，基于超大规模市场优势和内需潜力，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局成为我国经济发展的必然。

从现实基础看，无论是消费还是投资，我国仍将在长时期内具有巨大提升空间。中国工业经济联合会工业经济研究中心经贸室主任何岸说，消费方面，去年我国社会消费品零售总额突破40万亿元，总量巨大但人均水平仍然偏低，日渐旺盛的消费升级需求，也在拓展内需新空间。投资方面，相对滞后的城镇化水平、亟待缩小的东中西部地区差距等方面仍蕴藏着巨大机会。

在李江涛看来，扭住内需这个关键，引领内需规模扩大和质量改善，既是下半年有效应对疫情冲击、实现经济平稳可持续增长、维护社会稳定大局的基础，也将成为我国在中长期内有效应对明显变化的外部环境的先决性条件。他也提出，当前我国扩大内需仍面临一些问题。例如，社会保障水平及人均可支配收入仍然偏低，制约了部分人群的消费意愿；产业布局相对不合理和社会资本参与不足等，一定程度影响了投资热情。

如何真正激发人们尤其是低收入群体的消费意愿，拓展投资需求，应成为当前及今后一段时间扩大内需的重点。何岸说，一方面，要以保居民就业、保基本民生为重点，兜牢民生底线，扩大最终消费；另一方面，要以新型基础设施和新型城镇化为抓手，积极鼓励社会资本参与，真正扩大有效投资。

李江涛认为，在更长时期内，要结合“十四五”我国经济社会发展目标任务，努力消除制约消费和投资的体制性障碍，科学规划消费和投资的重点发展领域，合理制定引领消费和投资结构优化的宏观政策。

大力保护和激发市场主体活力

短期看政策落地，长期靠改革

近年来，激发市场主体活力一直是经济社会领域中的高频词。

从市场地位看，“众多市场主体尤其是中小企业是保就业、惠民生、推动经济健康运行的有生力量，尤其在疫情背景下，保市场主体就是保社会生产力，是完成全年经济社会发展目标任务的坚强基石。”中国宏观经济研究院产业所工业研究室主任付保宗认为，市场主体也是技术创新的重要参与者和推动者，保市场主体就是保创新动力，为助推经济迈向高质量发展注入活力。

从发展现状看，“今年上半年，受疫情和外部不确定性影响，我国很多市场主体生产经营面临巨大压力。”中国社会科学院工业经济所企业制度室主任余菁说，在这种形势下，我国超过1亿户市场主体的发展，既要继续消化解决过去累积的老问题，也要直面新形势下涌现出来的新问题，格外需要激发活力，发挥企业家创新精神，从不利环境中倒逼和加速企业转型升级。

目前，一系列纾困惠企政策相继出台，帮助企业降本增收，解决融资难题，力保产业链供应链稳定。余菁认为，下半年，要确保宏观政策落地见效，妥善解决宏观政策与微观政策的有效联动问题。具体来看，要坚持对市场主体的支持方针，继续贯彻落实已见成效的惠企政策。同时，完善新增融资流向监管体制，确保资金为实业所用，让市场主体尤其是中小微企业真正有政策获得感。

从长远看，付保宗认为，保护和激发市场主体活力，核心要靠改革。“通过继续深化‘放管服’改革，打造市场化法治化国际化营商环境，最大限度减少对市场主体经营活动的直接干预，最大可能为市场主体发展排忧解难、释放发展活力，营造有助于提高各类市场主体满意度的公平市场氛围。”

稳定外贸主体，优化引资环境

推出更多扩大开放举措

会议提出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在中国国际经济交流中心首席研究员张燕生看来，稳住外贸外资基本盘，既有利于扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，努力完成全年经济社会发展目标任务，也有利于世界经济的繁荣稳定。

“稳住外贸外资基本盘，关键是要稳定外贸主体，持续优化引资环境。”张燕生表示，保外贸主体，要更好发挥出口信用保险作用，帮助企业积极防范订单风险。推广“信保+担保”，支持外贸企业融资，以多种方式为外贸企业提供融资增信支持，进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。抓好出口产品转内销，力保企业可持续发展。

受疫情影响，部分外贸企业面临接单难、履约难、国际物流不畅、贸易壁垒增多等问题，一些外资企业的生产经营也遇到困难。“但我国经济长期向好的基本面没有改变，我国吸引外资的综合竞争优势没有改变。”对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉表示，我国外贸韧性强、活力足，外贸主体的创新意识和市场开拓能力都很强，有丰富的、高质量的劳动力资源，有完善的产业配套能力，有14亿人口的超大规模市场优势，中国依然是外商眼里的投资热土。

商务部日前表示，全方位支持外贸企业拓展对外贸易线上渠道，支持发展跨境电商、海外仓、外贸综合服务企业等新业态，扩大市场采购贸易方式试点，带动中小微企业出口。鼓励中西部、东北地区发挥优势，承接劳动密集型外贸产业。充分发挥好外贸转型升级基地作用，提升大型骨干外贸企业引领作用。

今年外商投资法及其实施条例正式实施，屠新泉认为，外商投资准入负面清单再次“瘦身”，营商环境进一步改善，外资企业的获得感进一步增强。下一步，要坚定不移推出更多扩大开放的举措，完善鼓励和吸引外商投资的政策，提高外资高新技术企业认定便利度，再贷款再贴现专项额度、进出口银行新增贷款规模等同等支持外资企业。

着力稳就业，筑牢民生底线

促进毕业生和农民工落实岗位

“党中央、国务院对稳就业保民生工作高度重视。”中国人民大学副校长刘元春说，守住“六保”底线，就能稳住经济基本盘；以保促稳、稳中求进，就能为全面建成小康社会夯实基础。

会议指出，要做好民生保障，做好困难群众基本生活保障工作，采取有效措施缓解疫情对青年人就业影响，强化外出农民工就业服务，引导返乡农民工就近就业。

要做好稳就业，高校毕业生的就业是“经线”，农民工的就业是“纬线”，织牢了“经纬线”，整体就业形势才稳。人社部有关负责人表示，将实施高校毕业生就业创业专项行动，坚持市场主导、政府促进、人才培养相结合，全面落实不断线就业服务，促进未就业毕业生尽早就业。“下半年工作最重要的还是要将政策落到实处。”刘元春说，尤其是要强化岗位落实，加快机关事业单位、国有企业、基层项目和科研助理招录进度，支持“先上岗、再考证”，让毕业生尽早落实岗位。

“随着‘点对点’服务保障机制的建立，在各方共同努力下，当前农民工总体就业形势比较平稳。”人社部有关负责人说，截至二季度末，农民工外出务工总量1.7亿人。“农民工就业抗风险能力较差，必须始终予以高度重视。”中央党校（国家行政学院）教授赖德胜说，特别是要全面放开失业登记，畅通就业求助路径，为农民工在就业地解决求职困难，让农民工出得去、稳得住。

稳就业保民生，还需筑牢底线。赖德胜认为，要充分发挥社会救助兜底保障功能，将疫情对困难群众基本生活造成的不利影响降到最低，确保应保尽保、应救尽救。

民政部社会救助司副司长蒋玮介绍，下半年的保障工作将重点围绕“兜底、衔接、应急”开展，适度扩大最低生活保障覆盖范围，并加强对生活困难未参保失业人员救助帮扶。“特别是对受疫情影响无法返岗复工、连续3个月无劳动收入，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，经本人申请，可纳入低保范围，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金，帮助其渡过生活难关。”

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 02 版）