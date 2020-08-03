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世卫组织发表声明呼吁——

采取长期应对措施防控疫情

2020年08月03日08:22 来源：人民网－人民日报

本报布鲁塞尔8月2日电  （记者张朋辉）8月1日，世卫组织发布声明，宣布新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织称，全球新冠肺炎疫情风险仍然非常高，预计疫情持续时间较长，需要采取长期应对措施。7月30日，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上宣布，世卫组织成立行为洞察和健康科学技术咨询小组，助力新冠肺炎疫情防控。

行为洞察和健康科学技术咨询小组由来自16个国家的22名外部专家组成，涵盖心理学、人类学、健康促进、神经科学、行为经济学、社会营销等专业领域，他们将从行为科学视角，为世卫组织工作提出建议和支持，以帮助世卫组织作出最有利的决策。

世卫组织强调，当前的研究显示，世界绝大多数人仍然易感，即便曾经遭受疫情严重打击的地区也不例外。虽然新冠疫苗研发正在以创纪录的速度进行，但是人们仍然要学会与病毒共存，必须充分利用现有工具抗击疫情。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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