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医保药品要下好“节用”“惠民”两手棋

2020年08月03日07:54 来源：北京青年报

国家医保局日前正式公布《基本医疗保险用药管理暂行办法》（简称《办法》），自2020年9月1日起施行。《办法》明确了保健药品、预防性疫苗和避孕药品等药品，以及其他不符合基本医疗保险用药规定的药品不得纳入《药品目录》。国务院医疗保障行政部门建立完善动态调整机制，原则上每年调整一次。

由于涉及患者的切身利益，该《办法》自今年4月公开征求意见开始，就广受关注。如今《办法》正式发布，尽管民众对相关内容已有所了解，但《办法》将主要起滋补作用的药品、含国家珍贵或濒危野生动植物药材的药品、保健药品、预防性疫苗和避孕药品等被排除在基本医保药品目录之外，以及明确原则上《药品目录》不再新增OTC药品等，“节用”的力度之大超出不少人的预期。

近年来，医保药品在扩大保障范围、提升保障水平等方面，给人留下了深刻印象。比如药品以量换价谈判，以纳入医保目录为谈判条件，许多过去价格昂贵的药品经大幅度降价后，被纳入《药品目录》，其中多种进口抗癌药也被首次纳入，让患者不再“望药兴叹”。提升患者福利的“大方”与严控开支的“小气”，两者形成了鲜明对照。

其实，节省开支和提高福利不仅不冲突，而且可以兼顾。有退出才会有进入，《药品目录》清退的力度越大、准入的门槛越高，保障升级的空间也就越大。在过去，滋补类药品、保健药品、辅助药品等占医保药品目录的较大比例，这样就会挤占临床必需、安全有效、价格合理的药品的空间，把这些非必需药品调出或排斥在外，方能纳入更多急需药品，更好地保障治病所需。

“节用”不是减损福利，而是精准保障。比如，此次将预防性疫苗排除在《药品目录》之外，有人担心会导致医保福利减损，但治疗性疫苗没有排除在外，乙肝治疗性疫苗等对治疗可起较大作用的高科技产品，仍可列入其中。且预防性疫苗中的第一类疫苗为国家计划免疫范围内的免费疫苗，第二类疫苗才是自费疫苗。即使是第二类疫苗，也可通过临时性举措加以保障，比如北京等地为60岁以上人群和在校中小学生免费注射流感疫苗，就是临时性保障举措的典型案例，将来新冠肺炎疫苗也可能采用这种保障模式。

医疗保障既包括基本医保，也包括商业保险、医疗救助、临时性保障等内容，过于依赖一种保障方式既不能解决眼前的问题，还可能影响医保基金的可持续保障。多种保障方式各司其职、共同发力，方能将整个医疗保障网织得更加密实。

可以预见，将来会有更多临床必需的好药、新药被列入《药品目录》，医保惠民生的力度只会越来越大，另一方面，医保节省开支的系列举措也将陆续得到强化，除了明确《药品目录》的禁入名单外，打击套保、加强医保基金审核等节用举措，也将发挥更大作用。只有下好了“节用”和“惠民”两手棋，医疗保障水平和民众的医疗福祉才能稳步提升。（时本）

(责编：许晓华、李轶群)


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