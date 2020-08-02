7月以来武汉向全国三地派出抗疫医疗队

乌鲁木齐 7月18日

由武汉市金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉市第一医院21名检验技师组成的医疗队，从武汉飞往乌鲁木齐。

医疗队携带核酸检测提取仪、PCR扩增仪、灭活孵箱等设备，以及核酸检测试剂等医用耗材，目前仍在新疆支援。

大连 7月23日

华中科技大学附属同济医院检验科主任医师鲁艳军、武汉市卫健委科教外事处工作人员杨硕受命被派往大连。

参与制定当地全民核酸检测方案，走进采样点和检测机构，协助理顺整体流程，规范实施细节。

香港 8月

湖北省武汉市选派6名专家，包括武汉大学人民医院副院长万军、医疗部副主任医师马永刚、医院感染预防与控制办公室主任成于珈、护理部副主任刘春英，以及另两位设计专家。

这6名专家均有方舱医院实战经验，包括医院院长、院感、护理、建筑和设计专家，组建“内地方舱医院支援队”，他们将为香港亚洲国际博览馆改建为方舱医院提供设计、运营和管理经验的技术支持。

长江日报记者黄琪 整理