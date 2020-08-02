热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

7月以来武汉向全国三地派出抗疫医疗队

2020年08月02日08:44 来源：长江日报

　　7月以来武汉向全国三地派出抗疫医疗队

　　乌鲁木齐 7月18日

　　由武汉市金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉市第一医院21名检验技师组成的医疗队，从武汉飞往乌鲁木齐。

　　医疗队携带核酸检测提取仪、PCR扩增仪、灭活孵箱等设备，以及核酸检测试剂等医用耗材，目前仍在新疆支援。

　　大连 7月23日

　　华中科技大学附属同济医院检验科主任医师鲁艳军、武汉市卫健委科教外事处工作人员杨硕受命被派往大连。

　　参与制定当地全民核酸检测方案，走进采样点和检测机构，协助理顺整体流程，规范实施细节。

　　香港 8月

　　湖北省武汉市选派6名专家，包括武汉大学人民医院副院长万军、医疗部副主任医师马永刚、医院感染预防与控制办公室主任成于珈、护理部副主任刘春英，以及另两位设计专家。

　　这6名专家均有方舱医院实战经验，包括医院院长、院感、护理、建筑和设计专家，组建“内地方舱医院支援队”，他们将为香港亚洲国际博览馆改建为方舱医院提供设计、运营和管理经验的技术支持。

　　长江日报记者黄琪 整理

(责编：杨迪、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn