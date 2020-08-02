21万名志愿者投身抗疫一线 新疆全力开展疫情防控

本报乌鲁木齐8月1日电 （记者杨明方、阿尔达克）新疆维吾尔自治区卫健委最新通报显示，截至7月31日24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）现有确诊病例547例、无症状感染者109例。7月15日零时至7月31日24时，累计治愈出院确诊病例16例，无症状感染者解除医学观察16例。

此次疫情发生后，新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作领导小组和自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部高度重视，立即启动应急响应预案，有序高效开展疫情防控工作。

开展全民免费核酸检测，切断传播渠道。乌鲁木齐市卫健委主任张卫表示，为确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，乌鲁木齐市按照“应检尽检、愿检尽检”的原则，在全市范围内分批有序开展免费核酸检测工作。

21万名志愿者投身抗疫一线，社区做好服务工作。乌鲁木齐市21万名志愿者投身“爱在传递”防疫志愿行动，截至7月28日，累计开展志愿服务370万人次。各社区全力提供生活服务保障，满足市民基本需求。社区工作人员对辖区空巢老人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等特殊群体家庭逐户走访，帮助他们解决后顾之忧。为帮助居民采购物资，乌鲁木齐市以小区或楼栋为单位建立微信群，居民在群中发布需求信息，社区包户干部第一时间回应居民诉求。

切实保障物资供应，确保货足价稳。乌鲁木齐市副市长宋亚君介绍，本次疫情发生以来，乌鲁木齐全力稳定基本生活物资市场价格。全市491个社区蔬菜直销点执行销售限价，财政补贴资金1000万元。

《 人民日报 》（ 2020年08月02日 02 版）