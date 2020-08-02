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乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果——论做好当前经济工作

本报评论员

2020年08月02日08:31 来源：人民网－人民日报

　　今年伊始，我们就面临一场突如其来的严峻考验，新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来前所未有的冲击。经过全国上下共同努力，我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。乘势而上、攻坚克难，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，对于争取全年经济发展好成绩至关重要。

　　日前召开的中共中央政治局会议对做好下半年经济工作、努力完成全年经济社会发展目标任务作出重大部署、提出明确要求。在此前召开的党外人士座谈会上，习近平总书记强调，现在疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复，三、四季度要乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力弥补上半年的损失。

　　关山万千重，山高人为峰。面对新冠肺炎疫情严重冲击，以习近平同志为核心的党中央坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。上半年，经济一季度同比下降6.8%，二季度企稳回升、由负转正，增长3.2%；全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%；规模以上工业增加值已连续三个月保持正增长，出口额连续三个月正增长，进口额6月份实现正增长……对我们这样一个拥有14亿人口的大国来说，能够在短时间内有效控制住疫情，实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定，殊为不易。“所当乘者势也，不可失者时也。”我们要乘势而上、谋势而动，下好先手棋、打好主动仗，不断巩固成果、扩大战果，为完成全年经济社会发展目标任务而不懈奋斗。

　　疫情防控到位是经济社会发展的前提。各级党委和政府要深刻认识到，抓好疫情防控是经济社会发展的底线、生命线。必须倍加珍惜来之不易的防控成绩，始终绷紧疫情防控这根弦，毫不放松抓好常态化疫情防控，健全常态化疫情防控机制，强化医疗卫生物资储备，因时因势完善外防输入、内防反弹各项措施，不断巩固疫情防控持续向好形势，为人民群众生命安全和身体健康提供有力保障，为经济社会发展提供有力支持。

　　我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有改变，这是我们做好下半年经济工作的信心和底气所在。“把时间抢回来，把损失补回来！”全国上下就是要有这种统筹推进疫情防控和经济社会发展的精气神。乘势而上巩固扩大经济恢复成果，关键就是不折不扣贯彻落实党中央决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保宏观经济政策落地见效。要牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，提高产业链供应链稳定性和竞争力，更大力度推进改革开放，推动经济高质量发展，做好民生保障和防汛救援工作，维护社会稳定大局。

　　“大舸中流下，青山两岸移。”回望过去，中国经济一路披荆斩棘，在经风历雨中不断成长壮大。面对前所未有的挑战，只要我们善于积势蓄势谋势，善于识变求变应变，在危机中育新机、于变局中开新局，就一定能够推动我国经济乘风破浪，迎来更大发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月02日 01 版）

(责编：许晓华、杨迪)


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