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乌鲁木齐市全力保障疫情期间居民基本生活需求

2020年08月01日17:25 来源：新华网

　　新华社乌鲁木齐8月1日电（记者李志浩、潘莹）乌鲁木齐市新冠肺炎疫情发生以来，为彻底阻断传染源、切断传播途径，全市对社区实行封闭式管理。乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚7月31日表示，为保障广大市民正常生活，乌鲁木齐组织各部门干部职工、社区工作者、志愿服务队等，在做好社区一线每日体温测量、环境消杀等工作的同时，全力提供生活服务保障，满足市民基本需求。

　　尚玉岚表示，为帮助居民采购物资，乌鲁木齐市以小区或楼栋为单位建立微信群，居民在群中发布需求信息，社区包户干部第一时间回应居民诉求，及时统计微信群中的蔬菜水果、米面油、肉蛋奶以及药品、婴幼儿用品等物资需求，组织志愿者统一采购、分类打包，通过无接触方式逐一送到居民家中。

　　在解决居民应急事项方面，尚玉岚表示，乌鲁木齐市发挥党员先锋模范作用，组织各部门干部职工、社区工作者、志愿服务队，积极帮助居民解决水电气充值、垃圾收集处置等问题；同时为城乡低保、低收入家庭以及空巢老人等困难群众及时送去爱心蔬菜、清油、大米、面粉等生活物资，免费提供口罩、消毒液等防护用品，对孕产妇、患病儿童及患有慢病、需血透等有就医需求的特殊人群，开展全天候药品代购、专程送诊就医等服务保障工作，加大对特殊群体的关心关爱。

　　尚玉岚介绍，乌鲁木齐市相关部门通过小区微信群、业主QQ群、电话等方式，向居民宣传防疫相关政策和科普知识，对居民提出的问题耐心解答，并通过心理援助疏导服务，帮助辖区居民舒缓情绪。

(责编：许晓华、李轶群)


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