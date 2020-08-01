国家卫生健康委组派“内地核酸检测支援队”将赴香港

人民网北京8月1日电 据国家卫健委网站消息，近期香港新冠肺炎疫情防控形势严峻，应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫生健康委迅速组建“内地核酸检测支援队”拟近期赴香港开展工作，协助特区政府抗击疫情。

首支“内地核酸检测支援队”由广东省卫生健康委从省内20余家公立医院选派约60名临床检验技术人员，其中7名“先遣队”队员将于8月2日赴香港协助开展实验室工作。“内地核酸检测支援队”队长来自广东省卫生健康委，曾担任广东省支援武汉医疗队总指挥，这是首批中央政府派出支持香港抗疫的内地专业队伍。国家卫生健康委后续将根据香港特区抗击疫情需要，随时调集内地医疗资源给予更多支持。

同时，国家卫生健康委也已组建“内地方舱医院支援队”，由湖北省武汉市选派6名有“方舱医院”实战经验的专家，包括医院院长，院感、护理、建筑和设计专家，为香港亚洲国际博览馆改建为“方舱医院”提供设计、运营和管理经验的技术支持。