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7月31日大连新增8例本土确诊病例 4例无症状感染者

2020年08月01日17:18 来源：人民网-辽宁频道

人民网大连8月1日电 （尹柏寒、邱宇哲）8月1日，大连市政府新闻办召开新冠肺炎疫情防控工作第27次新闻发布会。

7月31日0时至24时，大连市新增8例本土新冠肺炎确诊病例（普通型2例、轻型6例），其中5例为无症状感染者转归确诊病例。新增4例无症状感染者，均为大连湾街道居民。

在确诊的76例本土病例中，12例为轻型，61例为普通型，3例为重型。其中，大连凯洋海鲜公司员工36例，大连凯洋海鲜公司员工的密切接触者11例，大连湾街道居民17例，确诊病例或无症状感染者的密切接触者9例，传播途径全力在查的3例。所有确诊患者均在大连市第六人民医院集中隔离治疗，目前病情稳定。

目前，正在接受医学观察的无症状感染者31例，其中，大连凯洋海鲜公司员工19例，大连凯洋海鲜公司员工的密切接触者2例，大连湾街道居民7例，确诊病例或无症状感染者的密切接触者3例。

(责编：许晓华、李轶群)


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