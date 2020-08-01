7月31日新疆（含兵团）新增新冠肺炎确诊病例31例、无症状感染者8例
人民网乌鲁木齐8月1日电 据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，7月31日0时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例31例，新增无症状感染者8例，均在乌鲁木齐市；新增治愈出院确诊病例7例，新增无症状感染者解除医学观察7例，均在乌鲁木齐市；重症转普通型2例。
截至7月31日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例547例(危重症5例、重症25例)，其中乌鲁木齐市544例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入）、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）、兵团1例；现有无症状感染者109例，其中乌鲁木齐市107例、兵团1例、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）；尚有14540人正在接受医学观察。
7月15日0时至7月31日24时，累计治愈出院确诊病例16例，无症状感染者解除医学观察16例，均在乌鲁木齐市。
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