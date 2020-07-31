新疆（含兵团）新增确诊病例单日破百 无症状感染者零新增

人民网乌鲁木齐7月31日电 据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，7月30日0时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例112例（30例为无症状感染者转确诊病例），其中昌吉州1例为乌鲁木齐市输入的无症状感染者转确诊病例，其余均为乌鲁木齐市病例；新增无症状感染者0例；新增治愈出院确诊病例3例，新增无症状感染者解除医学观察5例，均在乌鲁木齐市；重症转普通型2例。

截至7月30日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例523例（危重症5例、重症27例），其中乌鲁木齐市520例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入）、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）、兵团1例；现有无症状感染者108例，其中乌鲁木齐市106例、兵团1例、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）；尚有12416人正在接受医学观察。

7月15日0时至7月30日24时，累计治愈出院确诊病例9例，无症状感染者解除医学观察9例，均在乌鲁木齐市。