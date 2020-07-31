华西金堂医院医联体建设谱新篇

2016年9月，四川大学华西医院正式领办金堂县第一人民医院（以下简称“华西金堂医院”）以来，在金堂县委县政府、县卫健局的大力支持和坚强领导下，通过一系列“严谨、协同、创新、提能”的医院文化融入，坚持“以患者为中心”，持续推进公立医院党的建设，落实三级公立医院绩效考核工作，努力建设安全型、节约型、服务型医院，逐步实现与华西医院“管理、业务、信息”的三个统一与共享。

2020年初，医院院长、党委副书记刘明同志作为四川大学华西医院院长助理、医学博士、副主任医师的“专家型管理者”，带领全院上下一心、勇挑重担，在抗击新冠肺炎疫情工作中取得阶段性在成绩，荣获“最美逆行者——杰出奉献机构”，成都“党旗飘扬、礼赞先锋”公益评选“抗击新冠肺炎疫情先进单位”荣誉，医院党委先后被中共金堂县委授予“疫情防控先进单位”、“金堂县卫健系统疫情防控先进党组织”等荣誉，医院感染科被成都市总工会授予“疫情防控工农人先锋号”荣誉；陈剑、刘军等数十名党员、骨干获省市县疫情防控先进个人、优秀共产党员和五一劳动奖章等荣誉。

党建引领 开启红色引擎领航模式

院党委紧抓历史机遇，充分借鉴华西医院领跑全国的党建工作经验，进一步规范党委会、院长办公会议事决策程序，完善党委书记和院长定期沟通机制，将党建工作写入医院章程，切实发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。

健全内设机构，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断强化意识形态工作。2020年提出以“五个一”(一本好书、一篇文章、一位老师、一项技术、一项课题)为抓手，扎实推进“五心”工程建设（争做有爱心、耐心、公心、细心、责任心职工），持续开展全体党员“不忘初心、牢记使命”主题教育，为医院高质量发展提供坚强堡垒。

设立医院微党校，开设“书记讲堂”、“华西专家讲堂”、“红色影院”和移动课堂，并以实地红色教育、重温入党誓词主题党日活动为载体，抓实抓牢抓细全员干部职工的思想政治教育工作。2019年6月20日，医院成功承办了市委组织部主办的“蓉城先锋、初心讲坛”主题教育活动，面向全市4万余名党员直播医院特色党课。

2019年，华西运管管理部党支部书记、副部长王军，华西心脏外科党支部书记郭应强等分别带领支部志愿者来院开展联合组织生活会、以及“医惠万家”党建主题党日活动等，加强党员队伍建设工作。

通过一系列的举措，不断加强医院党委的组织建设、质量建设、队伍建设和文化建设，推动学科发展与党建工作深度融合、良性互动，使医院连续两年获成都党建引领·基层卫健健康工作先进单位荣誉。

借力华西，实现“业务、管理、信息”三个共享和统一

自华西领办以来，医院紧紧抓住华西医院领办的契机，依托华西优质医疗资源，通过一系列“医院搭平台、科室结队子、医生交朋友”的领办新模式，逐步提升了医院在公立医院绩效考核、精细化运营管理、医疗服务能力、科研教学能力等方面的软实力。

近年来，华西医院先后派出韩平、刘明担任院长，李蓉梅、陈凤任院长助理的管理团队，以及心血管内科、呼吸内科、肝胆胰外科、神经内科、肾脏内科等5个专业的崔凯军、欧雪梅、杨俭、杨家印、袁强、张凌、蒋利、鄢波担任学科主任，同时特聘成翼娟为医院护理管理教授、杨天桂为医院管理教授，定期到华西金堂医院开展联合门诊、联合查房、教学指导、培训授课等工作。同时，通过打造“科联体”深度合作模式，逐步实现各学科在管理理念、服务理念、医疗技术等方面与华西医院的统一与共享。目前，已与加入华西胸痛、卒中、溶栓、检验、影像、病理等23个学科联盟，建立了“吴阶平泌尿外科奖获得者---魏强工作站”和“神经内科袁光固工作站”2个华西专家工作站，逐步完善华西-金堂双向转诊绿色通道，使医院危急重症患者转入华西医院救治变得更快速、更高效，为区域患者医疗救治争取了更多时间。

科研教学 助力医疗服务能力提升

为提升医疗服务能力，医院举办各级继续教育项目，邀请华西医院麻醉科主任刘进教授、援鄂重症八仙之一的康焰教授等国内外知名专家开展学术讲座，不断拓展医务人员的学术视野，加强行业间的学术交流，使医疗服务能力逐步提升，行业影响力逐步增强，新技术发展更是高速发展。

医院胸痛中心、卒中中心先后通过国家级认证，心脏介入、全脑血管造影术、腹腔镜下肝癌根治术等三、四级手术逐步开展，较领办前增加49.7%，填补了县域多项技术空白。为进一步加强医院重点学科和MDT团队建设，医院整合了普放学组、CT学组、磁共振学组、超声学组、介入学组、放疗学组等6个学组成立了医学影像中心，并于2020年7月获评为成都市重点专科，进一步完善了急诊急救体系，区域医疗服务科研能力不断提升。

目前，国家级科研项目863计划、973计划子课题首次落户华西金堂医院，实验医学科被列为成都市重点专科建设项目，骨科、康复医学科、呼吸内科、心血管内科、重症医学科、肿瘤科、肝胆外科获评金堂县重点专科。医务人员不断学习，加强科研产出能力，医学论文频频发表，核心期刊刊载文章逐年增加，实现了科研“零”专著的突破。目前，成都市科研课题立项4项，论文年发表量较领办前增加180%，以主编及副主编身份参与编纂的专著出版了9本。

医院建立了成都市全科医生转岗培训基地，承担起全县全科医生转岗培训任务。同时，还接收了来自四川大学华西附设卫生学校、成都铁路卫生学校等实习生，以及各乡镇卫生进修人员。2019年9月26日，与与成都文理学院双方举行了深化合作挂牌仪式，预示着双方将在人才培养、科研产生、人文建设等方面继续深入合作，开辟了院校医教协同发展新模式。

携手抗疫 筑就坚强的疫情防控线

新冠肺炎疫情爆发后，华西金堂医院成为了7家成都市市级定点救治医院之一，为不打折扣地落实各项抗疫工作，刘明院长给出了全院要“严明纪律、严防死守、严格管控”的战斗号角，全院上下迅速响应并积极行动起来，连夜紧急研讨谋划，快速组建工作小组、优势整合专家团队、紧急改造隔离病房与发热门诊、医疗物资筹备、人员梯队规划等，严谨的作风快速在院内贯彻，多措并举地开展抗疫工作部署与安排。

组建抗击疫情党员先锋队，向全体党员发出了“抗击疫情争当先锋”号召。所有党员、青年团员积极响应，一份份请战书、一个个红手印，不禁让人湿了眼眶。

他山之石，可以攻玉。华西金堂医院积极借鉴华西抗疫模式及经验，在公共事业发展部的支持与帮助下，医院第一时间得到首批防控知识宝典、华西紧急编印的《新型冠状病毒肺炎防控手册》，立即同步化进行全院的专业防控培训。此后，金堂医院陆续收到来自华西的《新冠肺炎抗疫指南》《冠肺炎应急预案》以及各专科患者救治华西推荐，有了华西的专业引领，金堂医院连续不间断组织全院医务人员通过华西云课堂APP在线学习相关防控知识，同时协调各部门及时进行各项预案及制度的修订完善及全院全员培训，以华西高水准的专业经验助力金堂共同抗击疫情。

1月27日晚，四川大学华西医院感染性疾病中心主任冯萍教授、护士长邓蓉忙完成华西繁重的疫情防控工作后，连夜到金堂指导感染科病房改建工作，现场就感染楼内外空间规划布局、患者接诊区设置、就诊各通道管理、流程及标识规范、医疗废物处理、新冠处置的特别注意事项等分别给予了建设性指导建议。同时，实验医学科应斌武教授也多次来到医院，指导新冠病毒核酸检测实验室建设工作，现已成功获得成都市卫健委新冠病毒核酸检测实验室资质，在国家卫生健康委临床检验中心新冠核酸室间质量评价通过率100%。华西医院“华医通”和医院微信公众号的“抗疫专区在线问诊”免费咨询服务陆续向公众开通，及时为患者提供在线咨询与问诊服务，大大缓解了群众就医焦虑。

华西院感专家指导冯萍

为全面践行李为民院长提出的“一人一方案、精准施策”的救治理念，金堂救治团队不仅将张伟书记倡导的疫情应急心理干预措施应用到了患者身上，还于2月4日和16日，通过5G远程网络成功连线华西专家，为我院7名新冠肺炎患者实行了远程会诊；同时，医院还组织院内专家救治组多次为县域内医疗机构收治的疑似患者进行远程会诊，指导各项防控工作的有序开展。

2月13日，医院“三通道”管理、“新冠肺炎”知识宣传创新等工作得到了省卫健委、成都市卫健委等部门的高度赞扬和极力推荐，四川卫视新闻频道等媒体对我院通道管理及抗疫工作进行了多角度报道。

截至6月30日，在县委县政府的坚强领导下，在县卫健局的关心和支持下，在全院干部职工的共同努力下，医院收治的11名新冠肺炎确诊患者已全部治愈出院，医院疫情防控工作实现了“疑似零漏诊、确诊零误治、员工零感染”的防控总目标，疫情防控工作取得阶段性的成绩，并获得成都市卫健委的通报表扬。

抗疫英雄合影

以人为本 共建“三心”人文爱心医院

“让患者安心” 医院牢牢秉承“以患者为中心、改善就医体验”的服务宗旨，持续推进信息化改造升级项目，建立华西金堂双向转诊绿色通道，让患者优先就诊及入院；逐步开通网上预约、网上缴费、病历复印寄送等便捷服务，从原来的“人等人”到“信息等人”，就医流程不断优化，影像超声、检验、内镜等候检时间不断缩短，手术开台时间逐步提前，和缩短接台时间，医疗服务的有效性和亲和性不断提升。同时，护理小发明层出不穷，术后康复指导、慢病患者居家护理等健康讲师们走到患者家中，科室服务微信不断建立，护理服务温暖到心延伸到家，实现了医患沟通“零距离”，医疗投诉事件发生率不断下降。

“让职工称心” 为丰富职工业余文化生活，医院定期组织“工会固定日”活动，不断提高员工文化素养，增强团队凝聚力；无论是生病住院，或是生活困难，也总会收到医院送来的慰问和帮扶，感受医院温暖。同时，为加快推进“人才强院、科教兴院”的战略方针，医院通过聘请全国知名专家教授来院授课，设立了青年科技发展基金，举办和参加全国各级学术培训的方式，加强人才队伍建设，培养后备人才，为职工个人成长提供平台和方向。

“党和政府放心” 勇担社会责任，积极参与完成各项重大赛事活动保障工作及政府指令性任务，将优质医疗技术送到最需要的地方。医院在对口支援甘孜州理塘县开展“传、帮、带”工作以来，先后派出30余名专家来到理塘，帮助该院建立了甘南地区首个骨伤科，实现“建第一个特色科室，做第一例骨科手术，收第一例县外手术患者”的三个“零”突破。援建期间，共接诊门诊患者4780余人次，收治住院患者494人次，完成手术1380余台。踏实的工作作风、精湛的医疗技术，不仅得到了当地政府和藏区群众得一致认可，更被各级媒体的争相报道，赢得了省市卫健委的高度评价。

华西金堂医院作为县域内卫生龙头单位，在不断提升自身能力的同时，还不断探索创新区域医联体建设新模式，现已牵头成立了16个县级质控小组，与11家乡镇卫生院建立医联体合作关系，组建了6个临床、医技专业技术帮扶团队，定期到乡镇卫生院开展多形式的技术帮扶，极大地方便了基层患者就医，同时也提高了基层医疗机构医务人员的疾病处置能力。

科普创新 打造健康金堂范儿

为进一步普及健康生活、优化健康服务，积极探索慢病综合防控与健康科普的结合新路径，努力打造群众满意的“健康金堂”模式，医院将心肺复苏、洗手操等健康科普知识送到社区、学校、机关单位等，组织“健康金堂行”公益活动136场，惠及百姓1.8万余人次。

2018年，医院制作的首部科普视频《劲爆八段锦》，受到国家卫生健康委员会、四川省卫生健康委员会的表扬肯定和国内一百多家媒体争相关注报道，并荣获2018年第二届中国医疗品牌建设“全国五十强”，健康报“品牌活动优秀案例”、成都市卫健委“最具传播力奖”等殊荣。

2020年新冠肺炎疫情期间，为让广大群众有效掌握疾病预防重点及相关注意事项，医院各部门集思广益，最终以科普视频《土味RAP秀》为突破点，以老百姓喜闻乐见的形式，制作《土味RAP秀》宣传视频两部，该视频刚一推出即引起较大反响，荣登“学习强国”平台，并在国家级、省市级主流媒体报道，包括四川电视台，成都电视台、成都市卫健委宣教中心等，目前各平台累计点击量超500万。

“路漫漫其修远兮、吾将上下而求索”，华西金堂医院在领导班子的带领下，坚持党建引领，以“医疗质量与安全”为核心，以运营管理、学科建设、人才培养、医联体建设等为抓手，扎实推进1+1+N的“华西-金堂”医联体建设模式，引领全县区域医疗服务能力再上新台阶，逐步实现“大病不出县、疑难危重转华西更方便”的领办目标，不断提升县域百姓对医疗健康服务的获得感。 （四川华西金堂医院供稿）