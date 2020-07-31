俄新增新冠病毒感染病例5509例 累计超83万例

中新网7月30日电 据俄罗斯卫星网30日报道，俄防疫指挥部发布消息称，过去24小时，俄罗斯新增新冠病毒感染病例5509例，累计感染病例达834499例。

俄防疫指挥部消息还称，过去24小时，俄罗斯新增新冠病毒死亡病例129例，累计死亡病例达13802例；新增新冠病毒治愈病例9322例，累计治愈病例达629655例。

此外，俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局新闻处发布消息称，俄已进行2780多万次新冠病毒检测。

据此前报道，俄总统普京29日在疫情相关会议上指出：“情况仍然复杂，并可能向任何方向摇摆。因此没有任何理由自满并放松，忘记医生的建议。”

塔斯社称，莫斯科行政执法人员本周在全市地铁站突击检查乘客是否戴口罩与手套，未佩戴者将被要求通过地铁站售票处或自动售货机，购买这两种防护用品。俄媒报道说，近期一些民众忽视流行病专家告诫，在一些公共场合聚集时，摘下了口罩。