病例激增 荷兰政府仍不建议戴口罩：尚未证明有效

中新网7月30日电 据路透社报道，近期，荷兰新冠确诊病例持续增加。然而，当地时间29日，荷兰政府表示，不会建议公众佩戴口罩来减缓新冠病毒的传播，称口罩的有效性尚未得到证实。有专家称，不相信在当下荷兰疫情暴发期间，口罩能起到作用。

据报道，在荷兰国家公共卫生与环境研究院(RIVM)进行审查后，荷兰医疗保健官员阿克(Tamara van Ark)宣布了这一决定。阿克在新闻发布会上说，本周该国新冠病例出现激增后，政府将寻求更好地落实社交距离要求。

阿克说：“从医学角度来看，口罩的有效性尚未得到证实，因此内阁决定，国民没有义务佩戴非医用口罩。”

荷兰国家公共卫生与环境研究院负责人迪瑟尔(Jaap van Dissel)说，该组织了解到，有研究表明，口罩有助于减缓新冠病毒的传播，但他不相信在当下荷兰疫情暴发期间，口罩能起到作用。

迪瑟尔说，不正确地佩戴口罩，再加上不遵守社交距离规则，可能会增加疾病传播的风险。“所以我们认为，如果你(在公共场合)使用口罩……那么你必须好好地练习练习。”

路透社称，荷兰政府的这一决定，与许多欧洲国家规定在商店或拥挤的户外场所强制佩戴口罩的做法，背道而驰。

目前，荷兰要求人们在公共交通工具上和机场里佩戴口罩。此外，7月1日，荷兰政府宣布放宽对餐馆和公众集会的封锁措施，只要求人们保持1.5米的距离。但此后，荷兰的新冠确诊病例数持续上升，仅在过去一周，荷兰新增确诊病例增加了1329例。