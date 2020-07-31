热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

病例激增 荷兰政府仍不建议戴口罩：尚未证明有效

2020年07月31日08:46 来源：中国新闻网

中新网7月30日电 据路透社报道，近期，荷兰新冠确诊病例持续增加。然而，当地时间29日，荷兰政府表示，不会建议公众佩戴口罩来减缓新冠病毒的传播，称口罩的有效性尚未得到证实。有专家称，不相信在当下荷兰疫情暴发期间，口罩能起到作用。

据报道，在荷兰国家公共卫生与环境研究院(RIVM)进行审查后，荷兰医疗保健官员阿克(Tamara van Ark)宣布了这一决定。阿克在新闻发布会上说，本周该国新冠病例出现激增后，政府将寻求更好地落实社交距离要求。

阿克说：“从医学角度来看，口罩的有效性尚未得到证实，因此内阁决定，国民没有义务佩戴非医用口罩。”

荷兰国家公共卫生与环境研究院负责人迪瑟尔(Jaap van Dissel)说，该组织了解到，有研究表明，口罩有助于减缓新冠病毒的传播，但他不相信在当下荷兰疫情暴发期间，口罩能起到作用。

迪瑟尔说，不正确地佩戴口罩，再加上不遵守社交距离规则，可能会增加疾病传播的风险。“所以我们认为，如果你(在公共场合)使用口罩……那么你必须好好地练习练习。”

路透社称，荷兰政府的这一决定，与许多欧洲国家规定在商店或拥挤的户外场所强制佩戴口罩的做法，背道而驰。

目前，荷兰要求人们在公共交通工具上和机场里佩戴口罩。此外，7月1日，荷兰政府宣布放宽对餐馆和公众集会的封锁措施，只要求人们保持1.5米的距离。但此后，荷兰的新冠确诊病例数持续上升，仅在过去一周，荷兰新增确诊病例增加了1329例。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn