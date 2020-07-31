巴西累计确诊病例超261万 总统夫人新冠病毒检测呈阳性

巴西卫生部当地时间30日19时公布的数据显示，当天巴西新增新冠肺炎确诊病例57837例，累计确诊2610102例；新增死亡病例1129例，累计死亡91263例；累计治愈1824095例。巴西总统府当天宣布，总统夫人米歇尔·博索纳罗新冠病毒检测结果呈阳性。

截至目前，巴西疫情最严重的圣保罗州累计确诊病例超52.9万例，死亡病例超2.2万例。塞阿拉州确诊超17.1万例，里约热内卢州和巴伊亚州确诊均逾16万例，帕拉州确诊逾15万例。

巴西总统府30日发表声明称，巴西第一夫人、总统博索纳罗之妻米歇尔·博索纳罗新冠病毒检测结果呈阳性。目前，米歇尔没有出现感染症状，身体状况良好，将遵循总统府医疗团队的建议在总统官邸进行隔离和治疗。此前，博索纳罗7月7日确诊感染新冠肺炎，25日他宣称其新冠病毒检测转阴。

巴西科技部长马科斯·彭特斯当天宣布，他本人29日进行的新冠病毒检测结果呈阳性，目前已居家隔离办公。此前，巴西公民部长奥尼克斯·洛伦佐尼、教育部长米尔顿·里贝罗、矿产和能源部长本托·阿尔伯克基、总统首席安全顾问奥古斯托·埃莱诺和总统府媒体事务部门负责人法比奥·瓦恩加滕等联邦政府高官都确诊感染新冠肺炎。

巴西政府29日发布公报称，自当日起允许外国人搭乘国际航班飞机入境巴西，但仍禁止外国人从海路和陆路口岸入境，期限为30天。(记者 莫成雄)