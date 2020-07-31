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美佛州死亡病例连续三天创新高 福奇推荐使用护目镜

2020年07月31日08:40 来源：中国新闻网

中新网7月31日电 综合报道，美国新冠疫情持续蔓延，佛州死亡病例已连续三天创下新高。为防止感染新冠病毒，美传染病学专家福奇建议人们在戴口罩的基础之上，佩戴护目镜。

佛州新冠死亡人数连续三天创新高

全美第四大学区学生将不会返校

据佛罗里达州卫生部门称，当地时间30日，佛州新冠死亡病例连续第三天创下新高，在过去24小时内死亡人数达252人。

该州还报告了9956个新增病例，使总感染人数超过46.1万，仅次于加州，位居美国第二。由于病例激增，美国第四大学区——迈阿密学区表示，几周后新学年开始时，学生将不会返校。

尽管死亡人数仍在攀升，但美国卫生部30日称，他们看到了南部各州在抗击新冠病毒大流行工作上所取得的“积极进展”。

吉罗里说，在美国的一些地区，新增病例数量开始稳定下来。他指出，“人们遵守戴口罩的规定、避免前往室内拥挤区域以及良好的卫生习惯”是导致病例下降的原因。

福奇推荐民众使用护目镜

全方位预防新冠肺炎

随着疫情在全美不断蔓延，美国传染病学专家福奇29日建议人们在戴口罩的基础之上，佩戴护目镜。

福奇在接受美国广播公司(ABC)采访时说：“从理论上讲，人们应该保护所有的粘膜表面(眼睛、鼻子、嘴巴)，所以如果你有防护眼镜，应该使用它。”

福奇建议，对于那些想要“完美保护”免受新冠病毒感染的人，除了口罩，还应该戴上护目镜，但他承认，这并不是“普遍推荐的”做法。

福奇还说，他希望戴口罩也将有助于限制流感在秋季传播。他说：“出现某种程度的流感是不可避免的。我希望戴上口罩和其他遮盖物不仅能保护我们免受新冠病毒侵袭，还能帮助我们抵御流感。”

美前共和党总统参选人因新冠逝世

曾参加特朗普竞选集会

据美媒30日报道，美国前共和党总统参选人赫尔曼·凯恩感染新冠病毒后逝世，享年74岁。美国总统特朗普发推文悼念。

2019年，特朗普曾一度考虑提名凯恩加入美联储。尽管这一提名最终被撤销，但凯恩仍然公开支持特朗普。在被诊断出感染新冠病毒前不久，凯恩参加了今年6月在俄克拉荷马州塔尔萨举行的特朗普连任竞选集会。

集会后，凯恩在推特上发了一张自己被其他与会者包围的照片，大部分人都没有戴口罩或其他防护装备。

7月2日，凯恩的社交媒体账户发布了一份声明，宣布他住院治疗。声明称，“无法确定凯恩是在哪里或如何感染上新冠病毒的”。

特朗普竞选团队在凯恩被确诊后表示，他没有在塔尔萨集会上与特朗普单独会面。

(责编：许心怡、崔元苑)


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